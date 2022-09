„K tomuhle není co dodat! Aby se to urvalo pod malým klukem, co jenom seděl a ani se nehoupal…“ prohlásila místní obyvatelka Alice Šlachtová k podvečernímu případu z dětského hřiště na ulici J. Božana na frýdeckém sídlišti Slezská. Podle dostupných zpráv šla maminka se synem po jeho pádu z houpačky i na pohotovost.