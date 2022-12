Štědrodenní otužování U Žida

Lidé si mohou na Štědrý den společně zaplavat U Žida v Ostravici. Zvou frýdeckomístečtí otužilci, kteří si přijdou v 9 ráno ke splavu popřát a nabrat energii na svátky. „Když bude ještě sníh, vezměte boby a lyže, můžeme jezdit ze svahu do vody,“ lákají organizátoři. Otužilci se sejdou U Žida rovněž na Štěpána při tradičním pondělním plavání, které je od 16 hodin.

Vánoce na frýdeckém zámku

Na Štěpána, v pondělí 26. prosince, otevře své brány frýdecký zámek, kde se dá zažít pohádka na vlastní kůži. Odpoledne od 13 do 17 hodin nabídne bohatý program. Od tří výstav s názvy Dámy a pánové, zadejte se, Svět panenek Pavly Dobíškové a Betlémy, přes prohlídky expozice Beskydy – příroda a lidé a Zámeckého okruhu až po vystoupení pěveckého souboru Catena Musica v Rytířském sále v 15 hodin.

V jídelně 8. ZŠ v ulici Čs. Armády 570 bude možné první i druhý svátek vánoční vidět největší výstavu betlémů v Česku. Pořadatelé jich tu rozmístí více než dvě stovky – papírové, sádrové, dřevěné, keramické i paličkované či vyšívané. A také opravdové skvosty. Například betlém ve skořápce ořechu. Dále pohyblivý, darovaný biskupem, historický z roku 1888 či vzácný přímo z Jeruzaléma. Otevřeno bude od 10 do 18 hodin a atmosféru doplní vystoupení hudebních a pěveckých těles.

Setkání všech lidí dobré vůle

Na místeckém Náměstí Svobody se na Štědrý den odehraje setkání všech lidí dobré vůle. A to od 15 hodin. Skauti donesou Betlémské světlo a budou ho rozdávat, zazní vánoční zamyšlení, společně zpívané koledy a kněží udělí požehnání rodinám i městu „Každý bude moci na lísteček napsat své přání, prosbu, modlitbu a ten pak vložit do jesliček, které pak budou přeneseny do kostela,“ popisují organizátoři. Štědrovečerní mše bude sloužena v deset hodin večer v kostele svatých Jana a Pavla.

Program v kostele v Rychalticích

Chrám svatého Mikuláše v Hukvaldech-Rychalticích bude na Štědrý den jedním z kostelů v Ostravsko-opavské diecézi, které se otevřou veřejnosti. Tento od 9.30 do 14 hodin. V pondělí 27. prosince tady malí divadelníci sehrají představení Cesta do Betléma, které začne v 16 hodin. Tuto hru uvedou už podeváté.

Aquapark na Olešné zve i o svátcích

Přijďte si k nám odpočinout i během svátků, vzkazuje Aquapark Olešná. Přímo na Štědrý den tu sice bude zavřeno, ale na Boží hod (25. prosince) i na Štěpána (26. prosince) bude areál otevřený – bazén od 9 do 21 hodin, sauny od 12 do 21 hodin. Silvestrovská provozní doba bude se začátkem rovněž v 9 hodin, ale zavírat se bude už v 18 hodin.

Vánoční zámecké posezení v Paskově

Zpívání koled, hudební vystoupení J. Doležílkové, Z. Havránkové, K. Paličkové a dětského souboru. Ukázka panské, ale i selské vánoční tabule a výzdoby. Soutěže a kvízy s vánoční tématikou. To vše čeká 28. prosince na návštěvníky Zámku Paskov. Vstupné pro dospělé, s jedním horkým nápojem v ceně, i děti, s materiálem na výrobu svíček, je padesát korun. K dispozici bude teplé i studené občerstvení – preclíky, slané i sladké palačinky, sváteční zámecký závin, horká čokoláda, káva, čaj, alko i nealko svařák. Program potrvá od 15 do 18 hodin.