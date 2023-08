Frýdecko-Místecko nebylo první, kde začal bikesharing v Moravskoslezském kraji fungovat, ani nestíhají Opavě v počtu výpůjček na jedno kolo - i díky jejich vysokému počtu v ulicích města. Službu však pojali velmi originálně, navíc už brzy by chtěli dotáhnout do konce další revoluční krok v rámci celé České republiky. Jak se ke službě staví další velká města v okrese?

Sdílená kola se stala oblíbenou součástí několika měst v kraji. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Pro letošní sezonu se město dohodlo s provozovatelem, společností Nextbike Czech Republic, na navýšení počtu kol v ulicích Frýdku-Místku o dalších třicet. Přes sezonu tak lidé mohou využít rovných dvě stě modro-stříbrných bicyklů. A to je po Ostravě (1100 sdílených kol) nejvíce spolu s Havířovem.

„Sdílená kola Nextbike se těší u občanů velké oblibě, což dokazuje i množství výpůjček, které se blíží číslu 86 tisíc. Lidé již berou Nextbike jako součást dopravní infrastruktury," řekla deníku frýdecko-místecká mluvčí Jana Musálková Jeckelová.

Frýdek-Místek je unikátní v tom, kolik obcí do svého městského systému zapojil. Zatímco provozovatel bere jako úspěch, že k ostravskému systému se připojily Ludgeřovice, k havířovskému Těrlicko a možná už od příštího roku by Otice rády využily opavský systém, ve Frýdku-Místku nejsou troškaři. „Na bicyklu se možné vyrazit i do sousedních obcí Sviadnov, Staré Město, Baška, Dobrá, Žabeň a Paskov, kde je možné kolo ponechat v určených stojanech," popsala rozsah frýdecko-místeckých sdílených bicyklů mluvčí a zdůraznila, že v jednání je také propojení provozu Frýdku-Místku s Ostravou a Havířovem.

„Propojení Frýdku-Místku a Ostravy bikesharingem řešíme. Dvě takto velká města propojená bikesharingem u nás dosud neexistují,“ potvrdil myšlenku jednatel společnosti Nextbike Czech Republic Lukáš Luňák.

Finanční důvody – spolu s geografickými podmínkami – jsou však překážkou pro rozšíření sdílených kol do Třince, kde poslední „námluvy“ utichly před lety. „Mnohokrát jsme to zvažovali a vzali v potaz pro i proti. Jsme specifické město, máme centrum a z něj paprskovitě vedeny tři městské části, mnohdy kopcovité. Vzali jsme v potaz finanční částku, využitelnost a vyšlo nám, že efekt by nebyl dostatečný,“ popsala důvody primátorka Věra Palkovská, která nevylučuje změnu postoje v budoucnu. V ekonomicky náročné době však považuje bikesharing za zbytný.

„Velmi nás nyní stojí například MHD a nechceme ji omezovat, abychom našli výdaje na něco jiného. Pro naše potřeby by navíc byla vhodnější spíše elektrokola, ale tam už se bavíme o úplně jiných částkách,“ dodala primátorka.

Jablunkov může inspirovat menší obce

Právě elektrokola však jsou oblíbeným sortimentem v Jablunkově. Tam je využívají zcela jiným způsobem. „Sdílená kola je dost těžko uchopitelná služba, máme jisté výtky, co se nám na tom nelíbí u větších měst. Možná i proto na to u nás ještě moc nepřišla řeč," řekl Deníku starosta Jablunkova Jiří Hamrozi.

V příhraničním městě se Slovenskem však mají vlastní půjčovnu elektrokol, elektrokoloběžek a koloběžek. „Kdo chce, zajde si je půjčit tam. Za den na nich lze krásně poznat údolí Lomné, navíc jsme v rámci sdružení obcí Jablunkovska byli úspěšní na dotacích a máme vybudovanou síť elektronabíječek, takže se lze na elektrozařízeních dostat prakticky kamkoli. Jdeme spíše touto cestou," popsal možnou inspiraci pro další menší města Jiří Hamrozi.

„Máme čtyři elektrokola, dvě elektrokoloběžky a 17 klasických koloběžek. Za sezonu evidujeme několik desítek výpůjček, avšak údržba strojů se drží v červených číslech," vysvětlila Gabriela Niedoba, ředitelka Jablunkovského centra kultury a informací.

Průkopníkem byla Ostrava

Jako první v Moravskoslezském kraji se tento způsob čisté mobility osvědčil v Ostravě, kde si jeden rok vyzkoušeli Rekola, tuzemského provozovatele, který se u nás dnes soustředí primárně na Prahu. Poté začala pětiletá éra společnosti Nextbike. Ostrava se stala vzorem i pro další města v regionu a dnes se na sdílených kolech jezdí hned v osmi městech a obcích.

Je to jednoduché. Stačí si stáhnout aplikaci, zaregistrovat se, naskenovat kód na bicyklu a po jeho odemčení vyrazit. Po jízdě jej zase vrátit zpět na některý ze stojanů. „Jsem příznivcem této služby, je smysluplná a využívám ji i v jiných městech,“ uvítal dohodu předchozího vedení města náměstek primátora Ostravy pro dopravu Břetislav Riger.

Ekologický způsob dopravy lidé využívají zejména na krátké vzdálenosti, možná i proto, že prvních patnáct minut jízdy je napříč městy zdarma, hradí je místní radnice. „V Moravskoslezském kraji, stejně jako jinde, je zhruba devadesát procent všech jízd do patnácti minut. A to je i hlavním posláním bikesharingu – přepravit lidi na krátké vzdálenosti vesměs od dvou do čtyř kilometrů,“ řekl Deníku jednatel Nextbiku Lukáš Luňák.

Letos přibyly další dvě obce

V roce 2020 Ostravu následovaly Opava, Hlučín a Havířov, o rok později pak Frýdek-Místek a Krnov. V jednotlivých městech se počty kol liší – od hlučínských čtyř desítek až po ostravských jedenáct stovek, přičemž počty průběžně narůstají. Provozovatel chce přinejmenším oslovit většinu měst nad pět tisíc obyvatel, ideálně v blízkosti už fungující lokality z důvodu snazší distribuce a servisu kol. Do spádové oblasti patří i Ludgeřovice a Těrlicko, kde služba začala fungovat letos.

„Provozovat sdílená kola, kdyby šlo o odloučená města, by bylo náročné, ale v blízkosti Ostravy a Havířova to má smysl. Navíc lze kola z obou lokalit vracet i v přidružených městech (Z Ludgeřovic v Ostravě a z Těrlicka v Havířově a naopak, pozn. red.),“ popsal Luňák, podle něhož je Moravskoslezský kraj pro Nextbike nejsilnější lokalitou v zemi a i jednotlivá města jsou ve využívanosti na špičce žebříčku.

Premianti z Opavy

Nejúspěšnějším ze všech měst je letos Opava. Zatímco denně si jedno kolo půjčí jeden až dva lidé – v Moravskoslezském kraji spíše dva, v Opavě to je prozatím hned šest výpůjček jednoho bicyklu denně! „V průměru 600 lidí na sto kolech denně? Opava v tomto ohledu pozitivně ustřelila,“ komentuje nečekaný krok Lukáš Luňák z Nextbiku, který v kraji vidí ještě vyšší potenciál. Zájem eviduje také z Otic, které by se po vzoru Ludgeřovic a Těrlicka rády napojily na opavský systém. Nextbike uvažuje také o zavedení žádaných elektrokol.

V regionu by podle Luňáka bikesharing slušel nejméně třem až čtyřem dalším městům. Na mysli má Třinec, Karvinou, Bohumín a Orlovou. „Zejména Karviná a Třinec by podle mě sdílená kola měly mít stoprocentně,“ míní Luňák. Další expanze na Karvinsko a Třinecko se ale prozatím nechystá. Města jsou proti.

Proč nemají zájem na Karvinsku

„Měli jsme několik nabídek na zavedení sdílených kol v Karviné, které pro nás však byly nevýhodné. Naposledy jsme o tom jednali asi půl roku zpátky. Sledujeme, jak služba funguje v jiných městech a vidíme, že většina výpůjček je do 15 minut, takže by službu de facto celou platilo město. V tuto chvíli proto o zavedení neuvažujeme,“ řekl Deníku mluvčí Karviné Lukáš Hudeček.

Obdobně to vidí v Bohumíně. „V této otázce máme jasno. Jsme přesvědčeni, že pro nás tato služba není vhodná, a to s i ohledem na částku, kterou po nás poskytovatelé ročně požadují. Milion korun dokážeme využít lépe,“ je přesvědčen místostarosta Bohumína Lumír Macura.

K TÉMATU

Sdílená kola v městech Moravskoslezského kraje

Frýdek-Místek (od 2021, 200 kol, 126 stanic, 15 minut zdarma, pak 25 korun/45 minut)

Ostrava (od 2019, 1100 kol, přes 350 stanic, 15 minut zdarma, pak 25 korun/45 minut)

Havířov (od 2020, 200 kol, přes 50 stanic, 15 minut zdarma, pak 25 korun/30 minut)

Opava (od 2020, 110 kol, přes 30 stanic, 15 minut zdarma, pak 24 korun/60 minut)

Krnov (od 2021, 100 kol, přes 25 stanic, 15 minut zdarma, pak 12 korun/30 minut)

Hlučín (od 2020, 40 kol, 9 stanic, 15 minut zdarma, pak 25 korun/45 minut)

Ludgeřovice a Těrlicko (od 2023, přidruženo k Ostravě, resp. Havířovu)

K TÉMATU

Víte, že…

…počátkem srpna, čtyři roky po spuštění provozu, lidé překonali milník deseti milionů kilometrů najetých napříč Českem na kolech společnosti Nextbike a realizovali na sedm milionů výpůjček?

…Ostrava podporuje bikesharing také tím, že držitelé ročního kuponu do MHD mají po bezplatných úvodních patnácti minutách zdarma ještě další čtvrthodinu?

…pro časté uživatele nabízí Nextbike měsíční (189 korun) i roční předplatné (1149 korun)?

…v Ostravě během covidu řešili vysoký vandalismus? Všechny zámky na kolech dostaly „brnění“ a opatření snížila nešvar o 70 procent