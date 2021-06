Zastupitelstvo města zařadilo oba požadavky do programu DARUJ F≈M.

„Program je určen na podporu vybraných veřejných sbírek k veřejně prospěšným účelům. Je to svým způsobem forma participativního rozpočtování, kdy organizace může dostat od města stejnou částku, jakou k určenému účelu vybere od veřejnosti ve sbírce. Tedy my určenou základní částku zdvojnásobíme a msto vždy stanoví maximální limit příspěvku města v případě, že veřejnost daruje do sbírky více peněz,“ připomněl principy programu náměstek primátora Jakub Míček.

Faunapark tak bude moci pokračovat v opravě a vybavování stodoly, což činí také s pomocí řady dobrovolníků. Celkově odhaduje spolek náklady na 780 000 Kč.

„I přes těžkou situaci uspořádal Faunapark v roce 2020 více než 30 akcí pro veřejnost, účast byla okolo tří tisíc osob. Naučné programy navštívilo na 900 dětí. Stav stodoly je poplatný jejímu stáří, opravy potřebuje, pracuje na nich vždy řada dobrovolníků. Rádi také pomůžeme,“ doplnil náměstek Míček.

Faunapark tak aktuálně vyhlašuje sbírku na 50 000 a stejnou částku může dostat podle pravidel programu od města.

Charita Frýdek-Místek potřebuje dva nové vozy pro svůj mobilní hospic. „Vozy využijí sestry, psycholog, sociální pracovník i duchovní pro práci v terénu, v domácnostech, kde se rodiny starají o své příbuzné v terminálním stadiu nemoci. Charita tam poskytuje domácí péči a potřebnou psychologickou i duchovní pomoc. Maximální částka poskytnutá městem zde bude 200 000 Kč,“ upřesnil náměstek Jakub Míček.