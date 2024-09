ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE z:30/8/2024 Statutární město Frýdek-Místek - tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení na místo administrativního pracovníka oddělení stavebního řádu odboru územního rozvoje a stavebního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku Zařazení: neúředník Druh práce: administrativní pracovník (expedice rozhodnutí stavebního úřadu, výběr správních poplatků, zápis žádostí do informačního systému stavebního řízení, skenování dokumentací podaných v papírové podobě, revize KN, reklamace v RÚIAN, přidělování č.p. /č.e., statistika, zástup na spisovně a v archivu SÚ) Místo výkonu práce: statutární město Frýdek-Místek Platová třída: 8 (platový stupeň podle odborného vzdělání a délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) Předpokládaný nástup: dle dohody Pracovní poměr: doba neurčitá Požadované předpoklady: 1. střední vzdělání s maturitní zkouškou 2. občanská bezúhonnost doložená výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce 3. základní znalosti následujících předpisů: - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 4. uživatelská znalost práce s PC - Word, Excel, Outlook, práce s internetem 5. řidičský průkaz skupiny B 6. zkušenosti z oblasti státní správy výhodou. Náležitosti přihlášky: a) jméno, příjmení, příp. titul uchazeče b) datum a místo narození uchazeče c) státní příslušnost uchazeče d) místo trvalého pobytu uchazeče e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana f) datum a podpis uchazeče. Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, vzor přihlášky je dostupný ke stažení na webových stránkách statutárního města Frýdek-Místek v sekci Volná pracovní místa, konkrétně na následující adrese: Volná pracovní místa | Frýdek-Místek (frydekmistek.cz) K přihlášce je nutno doložit tyto doklady: - strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků obdobný doklad vydaný domovským státem. Co nabízíme: - pružná pracovní doba - 5 týdnů dovolené, možnost čerpání zdravotního volna v délce až 4 dny v kalendářním roce a možnost čerpání neplaceného volna dle kolektivní smlouvy - stravenky, volnočasové poukázky v hodnotě 5 tisíc Kč, příspěvek na penzijní připojištění - možnost dalšího vzdělávání formou školení a seminářů - možnost zvyšování jazykových znalostí na pracovišti Poskytnuté doklady a podklady pro výběrové řízení je nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány. V přihlášce uveďte i číslo telefonu a e-mailovou adresu, abychom Vás mohli aktuálně informovat o přesném datu a hodině výběrového řízení. Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte do 16. 9. 2024 v zalepené obálce s označením "Výběrové řízení - neotvírat" a s uvedením adresy uchazeče na adresu: Ing. Pavel Osina statutární město Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 20 130 Kč

Detail nabízené práce