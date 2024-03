Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo plánované práce na cestách. Motoristé to poznali ve Frýdku-Místku, a to na obchvatu D48 i na „staré“ cestě na Beskydy.

Dopravní omezení ve Frýdku-Místku, 25. 3. 2024. | Video: Radek Luksza

Na obchvatu, v úseku od 49.1 do 50.2 kilometru, je zúžení v obou pruzích a ve směru z Dobré se jezdí pouze jedním pruhem. Probíhá zde druhá etapa stavby přitěžovací lavice k zajištění pilotové stěny.

„Jedná se o plánované práce na opěrné zdi obchvatu Frýdku-Místku. Ta je postavena observační metodou, která spočívá v postupných krocích, aby byla zajištěna kompletní stabilizace, a to na základě měření a sledování, jak se objekt chová. Cílem je najít dlouhodobě ekonomicky nejvýhodnější a stabilní řešení v sesuvném území,“ vysvětlil mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.

Opěrná stěna je dlouhodobě monitorována a výsledky pravidelně vyhodnocovány. „Současné práce proto odpovídají preventivním zákrokům, dochází k zajištění proti nečekaným jevům blízko frekventovaného provozu,“ doplnil Mazal s tím, že hotovo by mělo být do konce dubna.

Až někdy do poloviny června musí pak šoféři počítat s dopravním omezením za opravenými mosty, které byly minulý týden otevřeny v Beskydské ulici. Začaly tu práce na přemostění Hodoňovického náhonu - u křižovatky s ulicí Podpuklí. „Dokončení rekonstrukce za přibližně 8,4 milionu korun potrvá do poloviny června, dělníkům bude u mostu stačit částečná uzavírka silnice,“ upřesnil Mazal.

Co vše obnáší péče o komunikace

ŘSD prostřednictvím svého generálního ředitele Radka Mátla informovalo o zesílené kontrole externích dodavatelů údržbářských prací. Byla zřízena takzvaná „šerifská“ jednotka, která má objíždět Česko a náhodně, bez upozornění práce sledovat:

„To, abychom měli stoprocentní jistotu, že údržbářské práce jsou odváděny kvalitně, že komunikace jsou bezpečné pro řidiče, a že digitální výkaznictví přesně sedí na to, co jsme si objednali, a co bylo na síti provedeno.“

Radek Mátl zmínil příklady z minulosti, například nedostatečnou údržbu kanálových vpustí, které nebyly otevřeny, jen povrchově vyčištěny, a pořádně nefungovaly. ŘSD se podle něj už s některými externisty rozloučilo.

„Končí zima i podle zákona a nastává doba letní údržby cest. Péče o komunikace znamená také mytí dopravního značení, čištění příkopů a propustků pro dešťovou vodu, sekání trávy, mýcení křoví a prořez větví kvůli rozhledu do zatáček. To pro nás dělají právě externí dodavatelé,“ doplnil Mátl.