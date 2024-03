„Novinkou bude Frýdek-Místek plný chutí. Je to sice tradiční akce, ale letos bude i na zámku, v parku pod zámkem, můžeme čekat hudební program, spoustu jídla, stánků, je to pro všechny, pro starší i pro rodiny s dětmi, a každý si tam najde to své,“ zaznělo na veletrhu ke gastrofestivalu, který se uskuteční v sobotu 17. srpna.

Detaily z letošního programu – s výjimkou začátku v 10 hodin na Zámeckém náměstí – organizátoři ještě nezveřejnili. Akce je jedním z taháků pro celý Moravskoslezský kraj. Vloni se nejen jedlo, pilo, poslouchala muzika či tancovalo, ale pořádala také škola čepování piva či povídání o chlebu. Konal se vinný festiválek, relax koutek, dětská zóna.

