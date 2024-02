Sortiment s HHC se stal trendem, který neminul ani Frýdeckomístecko. Jen v okresním městě je několik specializovaných automatů, a to například u místecké polikliniky nebo vlakového nádraží. Do boje proti produktům obsahujícím HHC se pustila vláda a chce, aby v řádech týdnů zmizely z nabídky zejména sladkosti a gumové bonbony s touto „nahrážkovou marihuanou“. Vedou ji k tomu zejména množící se případy předávkovaných dětí.

HHC nabídka ve Frýdku-Místku, únor 2024. | Video: Radek Luksza

Produkty s hexahydrocannabinolem není problém pořídit ve Frýdku-Místku rovnou na ulici. A internetový vyhledávač nabízí na Frýdeckomístecku nejméně tři lokální e-shopy. Ani jeden z nich na nabídku poskytnout vyjádření pro Deník nereagoval. Jen pod podmínkou neuvedení jména se podařilo získat hlas obchodníka z branže:

„Proč to všechno vlastně vzniklo? Kvůli automatům. Ty jsou za mne absolutní zlo, když si to tam mohou koupit děti, kdokoliv. A je jedno, jestli na automatu je čtečka občanky nebo není, protože dítě může vzít občanku mamce a koupit si to. Znamená to, že není žádný ochranný mechanismus jako u kamenných obchodů, kde je prodej striktně od osmnácti let,“ tvrdí.

„První stav začal najíždět asi po půl hodině. Nejdřív to bylo, jako kdybych byla hodně opilá, chtělo se mi spát. Moc jsem nedokázala vnímat, co kdo říká, jen jsem si chtěla lehnout. Stav se rozjížděl čím dál víc a nedal se zastavit. Ležela jsem na gauči, ale nebyla jsem schopná moc mluvit, střídavě jsem se potila a chvilku mi bylo teplo a pak zima, obojí šlo vždy do hrozného extrému. A chtělo se mi zvracet,“ popsala pro Deník účinky látky dospělá uživatelka z Čech.

HHC na seznamu zakázaných látek?

Dala si želatinové medvídky s HHC, kteří vypadali i chutnali jako ti klasičtí. Vylíčila také bušení srdce, ztrátu citu v ruce, ospalost a zároveň neschopnost usnout. „Změněný stav jsem cítila až do druhého dne odpoledne, to se teprve objevil pocit, který by se dal přirovnat k vykouření jointu z marihuany,“ upřesnila žena, která si přála zůstat v anonymitě.

Ministerstvo zdravotnictví navrhlo, aby HHC bylo zařazeno na seznam zakázaných návykových látek. Ve středu to má projednat vláda. "Po zákazu by skončila spousta prodejců. Dopad by byl obrovský, představuje to pro ně devadesát procent obratu,“ uvádí výše citovaný podnikatel s tím, že on má jen malou provozovnu, ale i tak mu na skladě leží zboží za dva miliony korun. Velcí „hráči“, jak podotkl, mají v tomto byznyse desítky milionů. „Kdo nám zaplatí nájmy a zboží, které bychom museli zlikvidovat?“ ptá se a mluví o možnosti hromadných žalob na stát.

Potraviny s obsahem psychoaktivních látek se prodávají například v podobě gumových medvídků, nápojů, oplatků nebo čokolády. Regulace má přijít poté, co výrazně přibylo dětí, které se po požití pochutin s HHC dostali do nemocnice. "Toxikologické středisko jich eviduje od června 2022 asi 170," uvádí ČTK.