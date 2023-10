Propadlé desky, škvíry v náhrobcích, chybějící kříže. Prázdné rámečky, nezřetelné podobizny a jména nebožtíků. Na katolickém pohřebišti v lískovecké části Frýdku-Místku jsou na čtyři desítky bezprizorních hrobů. V čase památky na zesnulé působí smutněji než jindy.

Opuštěné hroby ve Frýdku-Místku, 23. 10. 2023. | Video: Radek Luksza

„Právo užívat toto hrobové místo nezaplacením skončilo,“ stojí na tabulce před každým takovým. Frýdeckomístecké technické služby vlastníkům vzkazují, že když se o ně do tří let nepřihlásí a neodstraní je, bude s nimi nakládáno „jako s věcí opuštěnou“ dle občanského zákoníku. Upozornění jsou z let 2017 a 2018.

„Hrob bez majitele může být zrušen až tehdy, kdy vyčerpáme veškeré zákonné možnosti vedoucí k nalezení majitele a byl dodržen postup v souladu s příslušnými právními předpisy. Je to vždy velmi citlivá věc, prověřování trvá řadu let. Pokud jsou naplněny všechny zákonné podmínky pro zrušení hrobového místa, město postupuje v souladu s platnou legislativou,“ řekla Deníku mluvčí frýdeckomísteckého úřadu Jana Musálková Jeckelová.

Lískovecké „nezaplacené“ hroby jsou zejména v západní části hřbitova a tvoří vlastní pochmurnou enklávu, z některých jsou znát holé kameny, jinde trčí se země železná tyč, vedle je celý náhrobek pod listím, u dalšího (asi dětského) zůstávají andílci.

„Podle správců i na hrobech, kde není vlastník znám, se občas objeví svíčka, kytička, někdo je třeba uklidí, může to být nějaký příbuzný, kamarádi a podobně. A dělají to, aniž by k místu měli uzavřenou smlouvu,“ vyvrací mluvčí magistrátu Frýdku-Místku mínění, že tyto místa posledního odpočinku musí být o Dušičkách pochmurná.

Největší pohřebiště ve správě Frýdku-Místku je na východním konci města u Dobré, takzvané centrální a má za sebou velkou rekonstrukci i rozšíření. Opuštěných hrobů tu ale evidují celkem 117. Včetně těch s vysokými náhrobky často německých rodin.

Z města vzkazují, že postup u takovýchto hrobů je následující: Zničené nebo nepoužitelné přijdou zklikvidovat podle zákona o odpadech, pokud mají ještě nějakou hodnotu a využití, nabízejí se zájemcům do dražby k prodeji. „Pokud se hrobové zařízení prodá, uzavře se nová nájemní smlouva s novým vlastníkem. A když ne, zlikviduje se opět podle zákona o odpadech a prázdné místo může získat další do pronájmu zájemce,“ dodává mluvčí.