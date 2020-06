Místecké náměstí a jeho blízké okolí už zdobí patnáct mobilních pyramid osázených fialovými muškáty a surfiniemi. Ty pokvetou také v závěsných nádobách na dvaadvaceti sloupech veřejného osvětlení na Zámeckém náměstí ve Frýdku a přilehlé ulici Radniční.

„Snažíme se dbát na různorodost i barevnost květin, které jsou vysazovány každým rokem do nových ornamentů a obrazců, aby záhony nebyly fádní. Naopak záhony z výsevu zůstávají stejné, a to i s ohledem na to, že květiny se přes léto takzvaně vysemení, takže další rok je záhon na květy zase o něco bohatší,“ řekl Jaromír Kohut z Technických služeb, které mají výsadbu a údržbu květin na starost.

„Záhony z přímého výsevu připomínající rozkvetlé louky vysazujeme už od roku 2014. Mají spoustu výhod. Jsou rozmanité a divoké. Nakvétají postupně od poloviny června až do prvních mrazíků. Jejich květy nabízejí potravu pro motýly a včely i úkryt pro brouky, takže plní i ekologickou funkci a navíc jsou téměř bezúdržbové a zálivku potřebují jenom v době dlouhodobého sucha,“ připomenul primátor Michal Pobucký.

Zdroj: Archiv města

Úspěch sklízejí také štěrkové záhony z aromatických a okrasných trvalek, které ve Frýdku-Místku začali zakládat před dvěma lety. Loni například v Koloredovském parku poblíž křižovatky U Rady. Na podzim byl navíc doplněn o čtyři a půl tisíce cibulovin, takže kvetl hned z jara, kdy byl v záplavě modřenců, krokusů a tulipánů. Teď na něm purpurově kvetou česneky.

Další záhon ve městě na křižovatce ulic Ostravská a 8. pěšího pluku ozdobí i letos lilie, a to v bílé, růžové a růžovo-bílé barvě.

„Na květinovou výzdobu města bylo letos v návaznosti na úsporná opatření spojená s koronavirem vyčleněno méně než v loňském roce, a to necelé dva miliony korun,“ uvedla Jana Matějíková, mluvčí magistrátu.