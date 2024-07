"Peníze za již zakoupené vstupenky online a přes GoOut vám budou vráceny na účet/kartu. V případě vstupenek zakoupených osobně na pokladnách: Napište žádost o vrácení vstupného a nezapomeňte uvést o jaké se jedná (jednodenní/dvoudenní), číslo objednávky a číslo účtu, na který vám máme poslat peníze." To byla výzva Kultury F-M před festivalem, který se letos vrátil pod širé nebe a do letního termínu (vloni se uskutečnil na podzim v klubu Stolárna).

Festival rozehrávající Frýdek-Místek „všemi barvami jazzu“ našel zázemí na nádvoří zámku v horní, slezské, části dvojměsta. V pátek zahráli česko-američtí Point of Few s hostující zpěvačkou Allison Wheeler, tuzemští The Bladder Stones a Undo Redo a polští Piotr Wojtasiw Quintet s hostující zpěvačkou Annou Marií Jopek.