Jazz ve městě se ve Frýdku-Místku odehraje v pátek 26. července a v sobotu 27. července v areálu frýdeckého zámku. Na koho se návštěvníci mohou těšit?

V pátek 26. července festival Jazz ve městě začně ve Frýdku-Místku v 17.30 hodin. V bohatém programu páteční akce se představí Point of few ft. Allison Wheeler (CZ/USA), Nika, Piotr Wojtasik Quintet ft. Anna Maria Jopek (PL), The BladderStones a Undo Redo.

V sobotu 27. července v rámci festivalu Jazz ve městě zahrají Marian Friedl & Baroshi, Allison Wheeler - Winterspring ft. Radim Přidal (USA/CZ), Václav Pálka-Jakub Dworak-Szymon Mika (CZ/PL), Hot Brew (CZ/RO) a GANNA ft. Vojta Drnek (UA/CZ). Areál se otevře rovněž v 17.30 hodin.