Frýdek-Místek nabízí obyvatelům finanční podporu po výměně starého kotle za nový. Zákaz používání starých kotlů nabývá účinnosti již 1. září 2024. Týká se kotlů na pevná paliva v objektech určených k bydlení, a to nejen v rodinných a bytových domech, ale také stavbách pro rodinnou rekreaci.

„Konkrétně již nebude možné používat staré spalovací stacionární zdroje, jejichž prostřednictvím se ohřívá voda pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Naopak kamna nebo krby, které vytápějí rovněž místnost, ve které jsou umístěny, se budou moci používat i nadále,“ upřesňuje podmínky stanovené státem náměstek primátora pro územní plánování a rozvoj, stavebně správní činnosti, ekonomický rozvoj a podnikání, dotace a integrované teritoriální investice, životní prostředí a zemědělství Lukáš Slíva (SPOLU).

Podle zákona o ochraně ovzduší (§ 17 odst. 1 písm. g) bude od 1. září 2024 zakázáno používat kotle na pevná paliva, které nesplňují minimální požadavky uvedené v příloze č. 11 k zákonu o ochraně ovzduší. Tyto kotle již dva roky nesmějí používat ve všech ostatních stavbách kromě zmíněných objektů určených k bydlení.

Frýdek-Místek nabízí dotace na výměnu

„Občané mohou následně po nákupu a instalaci kotle získat podporu, a to z dotačního programu na podporu aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí. Při přechodu na topení elektrickou energií bylo pro rok 2024 možno získat dotaci až do výše 20 tisíc korun, dotace na kotel na biomasu činila až 30 tisíc korun a na tepelné čerpadlo či solární kolektory mohlo město přispět až do výše 50 tisíc korun,“ nastínil náměstek primátora Lukáš Slíva.

Na výměnu nevyhovujícího kotle lze za splněných podmínek využít finanční podporu z krajských nebo státních dotačních titulů Kotlíkové dotace nebo Nová zelená úsporám.

Třída kotle je uvedena na výrobním štítku, který se obvykle nachází na zadní straně kotle, nebo v dokumentaci ke kotli (např. v návodu k použití). Třídu kotle může jeho majiteli sdělit také pracovník, který zajišťuje pravidelnou kontrolu technického stavu a provozu kotle a má k tomu potřebná oprávnění.

Kontrola kotle je povinná. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje ji musí dle zákona o ochraně ovzduší nechat provést nejméně jednou za tři roky. Seznam osob odborně způsobilých k provedení pravidelné kontroly technického stavu a provozu kotlů je uveden v databázi Ministerstva životního prostředí ČR, viz Databáze odborně způsobilých osob – IPO OZO (mzp.cz).

