Občané mohou k odpočinku využít další lavičky, které se nacházejí z jiné strany nejbližšího panelového domu. Dalším z kroků, na kterém radnice trvala, byla oprava chodníku a zpevněných ploch. Do opravy se nyní pustil vlastník prodejny. Původně asfaltové plochy nahradí vodopropustnou zámkovou dlažbou, stejně tak plochu původního trávníku, kterou chce do budoucna využít.

Jde o frekventované veřejné prostranství naproti městské památkové zóny ve Frýdku-Místku , které denně využívají stovky obyvatel i přespolních dojíždějících například do tamních zdravotnických zařízení. Okolí budov s prodejnami, rychlým občerstvením a kavárnou je dlouhodobě zanedbané a neudržované s chodníky v havarijním stavu. Uvedené veřejné prostranství včetně chodníků není v majetku města, ale v soukromém vlastnictví.

Město oslovilo také druhého vlastníka, který provozuje prodejnu Inva. Žádalo nezbytnou opravu části chodníku, který není v majetku města a ve kterém jsou praskliny, díry a další nerovnosti.

„Občané a zejména senioři, kteří tudy procházejí do Centra aktivních seniorů, do prodejen, k lékařům nebo na autobusové zastávky, mohou na nerovnostech například zakopnout a úraz je na světě. Také stávající strom před prodejnou Inva usychá, má proschlé větve, při zlomu hrozí újma na zdraví nebo majetku. Některé dřeviny vrůstají do průchozího profilu chodníků a ztěžují průchod občanů. Výše uvedené působí velmi neesteticky a město Frýdek-Místek má řadu připomínek a stížností od občanů,“ uvedl náměstek pro investice, finance, rozpočet, životní prostředí a útvar hlavního architekta Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

Mezi vlastníkem, který provozuje Invu, a městem následně došlo k dohodě o převedení pozemků v přední a z boční části objektu „Krym“ na město. Frýdecko-místecká radnice po převedení zajistí na vlastní náklady opravy chodníků a schodišť a úpravu zeleně (mimo příjezdové cesty k objektu a parkoviště za objektem Krym z ulice Anenská).