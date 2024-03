Stahovali se tam bezdomovci a feťáci, z pátého a šestého patra si udělali toalety. Tak popisovali lidé z městského výškového domu ve Frýdku-Místku na Malém Koloredově v místecké části soužití s nepřizpůsobivými. Magistrát tady proto nechal dát kamery takřka na každý roh.

Frýdek-Místek, Malý Koloredov, dům hlídaný kamerami. 14. března 2024 | Video: Radek Luksza

„Díky nim se tady našel jeden celostátně hledaný člověk. Pomohly kamery, hodně pomohly. Je to tady určitě lepší, spokojenost,“ tak zhodnotili obyvatelé situaci po rázném a ne tak často vídaném kroku. Bezpečnostní systém totiž nechalo město vytvořit z více než padesáti kamer, které jsou napojené na pult nonstop obsluhovaný strážníky.

Kdo by náhodou mezi jinými upozorněními (například na zákaz kouření v celém objektu i zákaz pobíhání zvířat na chodbách) přehlédl charakteristickou cedulku s kamerou a hlášením o „monitorování prostoru se záznamem“, ten jistě zaznamená dvoje „oči“ na všech patrech u výtahů či za dveřmi do ubytovacích částí domu. Kde je, jak uvedla mluvčí magistrátu Jana Musálková Jeckelová, sto třicet bytů a pět desítek nebytových prostor.

Požár chaty na Frýdeckomístecku. Žena utrpěla popáleniny druhého stupně

Sami nájemníci i uživatelé se obraceli na představitele Frýdku-Místku, ať s nepřizpůsobivými dělají pořádek.

„Slíbili jsme občanům, že v domě zavedeme kamerový systém napojený na městskou policii. Nechali jsme tam nainstalovat třiapadesát kamer, které se hned osvědčily v praxi. Během pár dní strážníci díky nim vyřešili patnáct událostí, například potyčky, a zadrželi jednu osobu, která byla v pátrání. Věříme, že se nám díky kamerám podaří vyeliminovat zásadní problémové jevy i dění v blízkosti domu. A spolupracujeme s městskou policií, která slíbila vyšší počet návštěv strážníků,“ potvrdil zastupitel města Radovan Hořínek.

Dále upozornil, že náklady sice činily půl milionu korun, ale pořád to bylo méně, než na kolik by v objektu vyšla strážní služba. „A je to i levnější než případné stavební úpravy v souvislosti s vybudováním vrátnice, jak někteří obyvatelé domu i kolegové z magistrátu žádali,“ podotkl Hořínek.

Ubytovny a ne zrovna nejlepší pověst sídliště

Výškový dům na Malém Koloredově 811 stojí v Místku naproti sídliště Anenská, které kvůli zdejším ubytovnám nezískalo právě tu nejlepší pověst.

„Radnice bezpečnost na sídlišti i v okolí řeší komplexně. Již během loňského roku se povedlo zajistit mnoho patrných změn. Například odstranění původních kamenných zídek, na kterých se zdržovali nepřizpůsobiví. A dále jsme rozšířili kamerový systém či vyměnili třináct laviček na tamním dětském dopravním hřišti,“ popisovala frýdeckomístecká mluvčí Musálková Jeckelová.

Trenér Ocelářů poprvé obhajuje titul: Soupeři z nás mají strach. Co gólmani?

Zástupci magistrátu také navštívili na Anenské obchody s potravinami a nábytkem, stejně jako čerpací stanici. S provozovateli probírali možnosti, jak nepřizpůsobivým zabránit ve využívání venkovních přístřešků i sociálních zařízení. „Dalším krokem ke zlepšení bezpečnosti bude přesun výdejny materiální a potravinové pomoci právě z výškového domu na Malém Koloredově do jiných prostor města, aby zde nedocházelo ke střetu klientů výdejny s obyvateli,“ doplnila mluvčí.

Hned v sousedství „výškáče“ se nachází i bývalá herna, která si právem zasloužila zařazení mezi ostudy Frýdku-Místku. Je uzavřená, chátrá a nad její budoucností visí otazníky. Místní každopádně kvitovali, že s vykácením plevelného porostu alespoň zmizeli bezdomovci, co tu měli vedle výměníku příšerně zaneřáděné ležení.