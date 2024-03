VIDEO: Ve Frýdku-Místku se jezdí lépe, mosty na Beskydské jsou opět v provozu

Motoristé si oddechli, z kruhového objezdu na začátku Frýdku-Místku se dá opět odbočit do Beskydské ulice a sjet na Hlavní třídu do centra města. Skončila hlavní část rekonstrukce místních mostů, dělníci se přesunuli pod ně, kde ještě mají co dělat.

Opravené mosty ve FM, 20. 3. 2024. | Video: Radek Luksza