Zásadní investiční projekty ve Frýdku-Místku jsou nyní spojené s majetkem města. Od roku 1989 se do něj investovalo jen málo.

Plánované stavby ve Frýdku-Místku. Koláž. | Foto: se svolením města Frýdek-místek

„Až současná koalice se snaží tento stav napravit. Nejedná se jen o bytové domy, ale také o kanalizaci, komunikace, školní budovy i chybějící tělocvičny u škol, hasičské zbrojnice …“ popisuje pro Deník René Stejskal z odboru kanceláře primátora. V plánu se objevily i stavby, jež mají změnit k lepšímu vzhled zejména centra Frýdku-Místku. A to včetně Hlavní třídy, která se díky otevření obchvatu města vrátí „zpět lidem“.

Nové kulturní centrum

Vizualizace.Zdroj: se souhlasem města Frýdek-MístekNárodní dům + Záložna (někdejší Moravia Banka) + Nová scéna = Nové kulturní centrum Frýdku-Místku.Tedy ještě na papíře, město představilo pouze plány, jak by mohlo okolí Hlavní třídy ve směru k Sadům Bedřicha Smetany vypadat. V nich se počítá se zbouráním Kina Petra Bezruče, doplněním Nové scény k Národnímu domu (a jeho rekonstrukci) a propojením prostoru se Záložnou (kterou čeká rovněž rekonstrukce).

„Divadelní sál našemu městu citelně chybí a letos proběhla aktualizace této studie s cílem maximalizovat počet diváků jak stojících, tak sedících,“ uvedla pro Deník mluvčí magistrátu Jana Musálková Jeckelová s tím, že se teprve chystá výběr zhotovitele projektové dokumentace. Původně se s divadlem počítalo místo Kina P. Bezruče, ale přestavba Národního domu se jeví z hlediska provozních nákladů výhodnější. Nové kulturní centrum by bylo jen několik minut pěšky od místeckého náměstí a frýdeckého nádraží.

Kde bude stát: na jihovýchodní straně Hlavní třídy v Místku

Kdy bude hotové: zatím jen projekt

Kdo za stavbou stojí: město Frýdek-Místek

Na kolik to vyjde: Studie počítá s 349 miliony za Novou scénu (včetně zbourání Kina P. Bezruče), 314 miliony za rekonstrukci Národního domu a 77 milionů za rekonstrukci Záložny

Co najdete uvnitř: U divadelního sálu sezení pro 450 diváků plus menší sál se 100 místy, stoupající hlediště, odpovídající akustiku, snadnou přestavitelnost pro pořádání hudebních koncertům

Bulvár Adolfa Landsbergera

Vizualizace.Zdroj: se svolením města Frýdek-Místek.Po frýdeckomísteckém textilním průmyslníkovi pojmenují spojnici mezi vlakovým nádražím, chystaným autobusovým terminálem a sídlištěm Slezská ve frýdecké části města. Díky dohodě radnice a společnosti Slezan se „otevřely“ dříve uzavřené a oplocené areály a začaly v nich rekonstrukce.

Samotný bulvár bude mít mj. široké schodiště, malé náměstí s pódiem za budovou někdejší tkalcovny, objekty pro služby i gastronomii včetně předzahrádek, vyrůst tady mají dva bytové a jeden kancelářský dům, prostor pro minipivovar.

Kde bude stát: mezi sídlištěm Slezská a nádražím ČD ve Frýdku

Kdy bude hotové: teprve se zpracovává projektová dokumentace, známy nejsou ani termíny, ani náklady

Kdo za stavbou stojí: město Frýdek-Místek a společnost Slezan

Rekonstrukce školy v Těšínské ulici, zázemí pro městskou policii

Rekonstrukce školy.Zdroj: Deník/Radek LukszaPřed dokončením je přestavba bývalé textilní školy v Těšínské ulici a zároveň i první proměna lokality v novou městskou čtvrť Frýdku-Místku.

Budovu patřící kdysi k továrně bratrů Neumannových dostanou ještě letos frýdeckomístečtí městští strážníci, má novou střechu, okna, fasádu (sladěnou s okolními objekty, a to v barevné kombinaci antracitové a pískové) a samozřejmě vnitřek. Městská policie se tu přestěhuje z nevyhovujících prostor na Třídě T. G. Masaryka.

Kde bude stát: v Těšínské ulici ve Frýdku

Kdy bude hotové: do listopadu letošního roku

Kdo za stavbou stojí: město Frýdek-Místek

Na kolik to vyjde: kompletní přestavba vyjde na 74 milionů korun

Co najdete uvnitř: V prvním patře kontaktní centrum strážníků a přestupkové oddělení magistrátu, ve druhém patře se bude řešit administrativa, obsluhovat dispečink a využívat sociální zázemí, včetně potřebného zázemí pro pracovníky, šaten se sprchami a instruktážní místností

Lembergerova tkalcovna

Historická podoba Lembergerovy tkalcovny.Zdroj: se svolením města Frýdek-Místek.Tkalcovnu a rozsáhlý areál původní Lembergerovy tkalcovny ve Frýdku čekají velké změny. Majetek společnosti Slezan Holding totiž vydražil v elektronické aukci lokální výrobce dortů Marlenka a chce ve zbytku areálu pokračovat s výrobou produktů stávající nabídky i dalších, protože současná provozovna společnosti na okraji města již kapacitně nestačí.

„Zachovaná budova tkalcovny je úžasným bonbonkem. Je pravda, že oprava bude velice nákladná, přesto se nesmírně těším, až se do ní pustíme. Občané se mohou těšit na moderní muzeum, firemní obchod, originální kavárnu, malý park s letním posezením na terase i fontánu. Je to pro mě splněný sen,“ uvedl Gevorg Avetisjan, majitel společnosti Marlenka.

Kde bude stát: v trojúhelníku mezi Ostravskou ulicí a řekou Ostravicí ve Frýdku

Kdy bude hotové: první etapa nejpozději do roku 2027

Kdo za stavbou stojí: společnost Marlenka

Na kolik to vyjde: první etapa přibližně na miliardu korun

Co najdete uvnitř: výrobnu sladkých dortů, firemní obchod, muzeum, kavárnu, parčík, fontánu, venkovní posezení

Prostor před KD Válcoven plechu

Prostranství před KD Válcoven plechu ve Frýdku, září 2023.Zdroj: Deník/Radek LukszaLetitý problém představuje nahoře ve Frýdku prostranství před KD Válcoven plechu, radnice ho „odblokovala“ nedávno. Dlouhodobě žádanému kultivování místa předcházely komplikace majetkového rázu a obnova kanalizace.

„Úpravy se dotknou zpevněných ploch i zeleně, odstraněn tu bude nevzhledný asfalt, který nahradí dlažba, renovaci prodělají chodníky, které budou vedeny úhlopříčně, bude vysazena stromová alej další zeleň,“ infromoval jeden z náměstků primátora Jiří Kajzar. Magistrát chce, aby v lokalitě vylepšili vzhled svých provozoven i zdejší živnostníci.

Kde bude stát: v okolí frýdeckého kulturního domu ve Frýdku

Kdy bude hotové: pravděpodobně v průběhu příštího roku

Kdo za stavbou stojí: město Frýdek-Místek

Na kolik to vyjde: 15 až 20 milionů korun

Volnočasový areál Frýdek-Místek

Volnočasový areál nahradí někdejší místecké minigolfové hřiště. Vizualizace.Zdroj: Deník/Radek LukszaMísto bývalého minigolfového hřiště se promění ve volnočasový areál. „Město zde plánuje umístit atrakce pro menší děti, dřevěnou stavbu pro větší děti, klidovou část pro seniory, prostor pro jógu a cvičení, terénní val zakončený boulderovou stěnou, workoutové prvky a stále zvažujeme i lezeckou stěnu.

Součástí bude sociální zázemí a parkoviště. V současné době dopřesňujeme zadání a budeme vybírat zpracovatele projektové dokumentace. Z tohoto důvodu není možné říci, kdy to bude hotové a kolik to bude stát,“ řekla Deníku mluvčí magistrátu Frýdek-Místek Jana Musálková Jeckelová.

Kde bude stát: v ulici 28. října v Místku kousek od cyklostezky u řeky Ostravice

Kdy bude hotové: zatím není známo

Kdo za stavbou stojí: město Frýdek-Místek

Na kolik to vyjde: zatím není známo