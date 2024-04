Jak Deník včera exkluzivně informoval, ve středu 24. dubna zasahovali kriminalisté Moravskoslezského kraje na několika místech kraje i okresu Frýdek-Místek kvůli organizovanému zločinu. Nejméně tři lidé z Odboru dopravy a silničního hospodářství mají být vyšetřováni. Do kauzy má být zapletena i jedna ze stanic technické kontroly.

Dle několika důvěrných zdrojů Deníku měla proběhnout policejní razie na Odboru dopravy a silničního hospodářství. Na tomto místě sídlí většina personálního složení odboru. V místecké budově má zázemí Oddělení dopravně správních agend pod sebou dopravní přestupky, evidenci řidičů, evidenci vozidel a také zkušební komisaře.

Zátah se zaměřil na práci zaměstnanců frýdecko-místeckého dopravního inspektorátu a podezřelé machinace při STK automobilů. Podle neoficiálních informací se vyšetřování točí okolo braní úplatků při technických kontrolách vozidel.

„Bylo zadrženo několik osob, se kterými jsou v této chvíli prováděny procesní úkony,“ komentovala policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Na Frydeckomístecku zasahovali kriminalisté kvůli organizovanému zločinu

Magistrát, jehož součástí je Odbor dopravy a silničního hospodářství, zatím žádné oficiální vyjádření k situaci nevydal. Opozice volá po sdělení informací a žádá o mimořádné zasedání zastupitelstva.

„My jako hnutí ANO považujeme tuto situaci za mimořádně závažnou a požadujeme, aby se nám vedení města k tomu vyjádřilo. Zejména primátor, který je v čele úřadu podle zákona o obcích, tak i tajemník, který zodpovídá za výkon jak přenesené, tak samostatné působnosti orgánů města, by se nám měli vyjádřit, což zatím neučinili. Měli by nám předat informace které buď již mají, anebo budou mít k dispozici, abychom skutečně věděli, o co přesně se tam jedná,“ říká Radovan Hořínek, předseda hnutí ANO ve Frýdku-Místku.

Hnutí ANO spolu s hnutím Přátelé FM bude žádat o mimořádné zasedání zastupitelstva. „Magistrát mlčí a my nic nevíme, přitom informace, které se k nám dostávají jsou znepokojivé. V nejbližších dnech proto požádáme primátora a svolání mimořádného zastupitelstva, na kterém budeme žádat o vysvětlení, zda v dané věci byly nějaké předchozí kroky ze strany policie, jestli primátor a tajemník jednali nebo nejednali a koho o tom informovali či neinformovali,“ vysvětluje Pavel Machala z hnutí Přátele FM.

Požádá-li alespoň jedna třetina členů zastupitelstva o svolání mimořádného zastupitelstva, má primátor zákonnou povinnost jej uspořádat nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena. Všechna zasedání zastupitelstva jsou veřejná, veřejnost z nich tak nemůže být vyloučena.