Ostudy Frýdku-Místku: Sídliště Anenská a Malý Koloredov

„Snažíme se tímto způsobem zmenšit objem netříděného odpadu. Město díky tomu méně platí za skládkování odpadu. Proto nemusíme občanům zvyšovat poplatek za komunální odpad, přestože ceny služeb stoupají a jiná města ke zvýšení poplatku přistoupila,“ zdůraznil náměstek primátora pro investice, finance, rozpočet, útvar hlavního architekta a životní prostředí Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

Občané Frýdku-Místku obdrží informaci o zahájeni svozu, který je předpokládán v průběhu ledna 2024. Do té doby by neměli do nádob vhazovat odpad, ani na ně umisťovat čipy. Svoz bude zajišťován ve 14denním harmonogramu. Město zakoupilo také 500 popelnic na bioodpad.