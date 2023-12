Deník s redakcí fmdenik.cz za všechny obyvatele Frýdku-Místku zmapoval současnou situaci a vybral pět největších ostud, které dlouhodobě trápí město. V anketě lze hlasovat pro tu největší a doporučit tak politikům, aby urychleně sjednali nápravu. Seznam zanedbaných budov, míst a území, které vás, obyvatele Frýdku-Místku, štvou, jsme připraveni rozšířit o vaše tipy. Stačí napsat na e-mail: radek.luksa@denik.cz.

Frýdek-Místek, ulice Míru a okolí, 30. 11. 2023. | Video: Radek Luksza

Ve čtvrtém díle seriálu se ve Frýdku-Místku rozhlédneme v okolí ulice Míru. Už bezmála sto let stojí na rozhraní Frýdku a Lískovce domy, které svého času sloužily pro zaměstnance někdejší Karlovy huti. Menší byty pro dělníky a ty větší pro mistry a techniky. Časem se ale lokalita v okolí ulic Míru, Sokolská, V. Vantucha a Dlouhá stala ve Frýdku-Místku známá jako ghetto, kde se stěhují nejchudší lidé, a to zejména z romského etnika.

VIDEO: Frýdek-Místek vztyčil vánoční strom. Akci provázely menší problémy

Společné záchody na chodbě, veřejná prádelna na dvoře stejně jako koupelna. Sprchování za dvacet korun. Elektřina byla přepych. I takové poměry pamatují zdejší obyvatelé ještě před necelými dvaceti lety. A to nemluvě o holobytech, které tu fungovaly v ještě bídnějším režimu pro ty sociálně nejslabší. Není divu, že lokalita „Míru“ je ve Frýdku-Místku zapsaná jako problémová a ostudná.

Ty nejhorší časy jsou prý pryč

„To už ale není žádná pravda. Špatné časy jsou pryč,“ zaznívá při návštěvě Deníku mezi činžáky. Ty se sice stále nedají označit za výstavní, ale špínu či nepořádek tady vidět není. Sem tam snad něco u kontejnerů. Místu mezi domy dominuje nové dětské hřiště a betonový plácek, kde mají místní něco jako venkovní komunitní centrum.

Všechny díly seriálu Ostudy Frýdku-Místu najdeze ZDE.

Vnitřní obdoba takovéhoto zařízení je ve vchodě číslo 1345. Působí od roku 2018 a obyvatelům se v něm věnují terénní pracovníci radnice i Charity. „Činnost všech aktérů se dynamicky vyvíjí s ohledem na možnosti organizace potřeb občanů v lokalitě,“ popisují pro Deník.

V okolí ulice Míru se řeší sociální i dluhové poradenství, pořádají se přednášky na ekonomická a sociální témata, probíhá zdravotní osvěta. Do centra Plamínek chodí děti do patnácti let a těm, kteří dávají přednost pobytu v ulicích, se věnuje terénní služba Rebel. Dokonce je zde koordinátor doučování, který pomáhá dětem s přípravou do školy. O bezpečnost a pořádek se starají domovníci – preventisté. A městské i státní policii jejich úkoly ulehčují asistenti prevence kriminality z magistrátu.

Ostudy Frýdku-Místku, 3. díl. Centrální park obsadili bezdomovci

„Situace v této sociálně vyloučené lokalitě se viditelně zlepšila. Je tu čistota, pořádek, děti pravidelně navštěvují mateřské a základní školy a rodiče pracují v technických službách nebo ve stavebnictví. Došlo k výraznému snížení nežádoucích jevů v rámci komunity a oblasti,“ potvrzuje mluvčí magistrátu Jana Musálková Jeckelová.

Špatné to nevidí s okolím ulice Míru ani čtenáři Deníku. V anketě o největších ostudách Frýdku-Místku hlasovalo pro tuto lokalitu devět procent z nich. Více, a to především, je štve situace na sídlištích v centru města.