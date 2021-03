V hledáčku policistů skončil třiadvacetiletý mladík, který se měl dopustit v lednu letošního roku podvodu. Podezření o jeho možném podvodném jednání oznámil kriminalistům supervizor jednoho on-line obchodu zaměřeného na prodej různých segmentů, jako jsou například sport, drogerie, ale také spotřební elektronika.

„Aktuálně většina lidí v dnešní době nakupuje přes internetové obchody, ale ne vždy se zboží nakonec líbí. Proto se rozhodne zboží vrátit a očekává také od internetového obchodu vrácení peněz. V několika případech se však zákazníci svých peněz nedočkali,“ informuje policejní komisařka Eva Michalíková.

To byl i případ z Frýdku-Místku. Obviněnému muži je kladeno za vinu, že měl během ledna opakovaně zneužít svého postavení ve společnosti na pozici operátora call centra. Náplní jeho práce byla telefonická komunikace se zákazníky internetového obchodu, která se týkala řešení objednávek, reklamací, ale i různých dotazů.

Obviněný muž měl ve své funkci pravomoc zákazníkům proplácet dobropisy. Samotná realizace probíhala prostřednictvím elektronického systému, do kterého se mimo jiné zadávala čísla účtů zákazníků, na které jim měly být peníze za vrácené či reklamované zboží zaslány.

„U prvního podvodného jednání měl obviněný do dokumentu místo čísla účtu zákazníka uvést své číslo účtu, a tím se neoprávněně obohatit o 20 tisíc korun. Zřejmě zjistil, že to u prvního pokusu vyšlo, tak protiprávní jednání opakoval ještě sedmkrát a přišel si na zisk 280 tisíc korun. Na podvod pak upozornil firmu zákazník, kterému nebyly proplaceny dobropisy. Následným prověřením společnost odhalila další podvodné skutky,“ přibližuje Michalíková.

Obviněný muž komisaři do výslechu uvedl, že peníze měl použít pro svou potřebu a svého jednání lituje. S poškozenou společností uzavřel dohodu o splátkovém kalendáři na zaplacení vzniklého dluhu. Dosud s netrestaným mužem je vedeno trestní stíhání na svobodě. Nyní mu hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi let.