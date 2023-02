Radovan Hořínek, náměstek primátora pro majetkoprávní vztahy a majetkové účasti města, spočítal, o kolik by se nájem zvedal. „Dělalo by to mezi pěti a osmi korunami u nájemného za metr čtvereční podlahové plochy u bytů v domech zvláštního určení. V běžných a v ostatních bytech dokonce pak šest až třináct korun za jeden metr čtvereční. Vzhledem k rozměrům či podlahové ploše bytů by to znamenalo růst nájemného o několik stovek korun. A takový nárůst se nám zrovna v dnešní době zdál moc vysoký, proto jsme rozhodli, že inflační doložku nebudeme uplatňovat.“

Rozhodnuto je pro období od 1. března 2023 do 29. února 2024. Radovan Hořínek doplnil, že se týká bytů ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek. Včetně těch uvnitř domů zvláštního určení, tedy byty pro obyvatele osamělé, méně soběstačné, handicapované a chronicky nemocné.

Ve Frýdlantě nad Ostravicí letos doložku také neuplatní. „Inflace se na výši nájmu v bytech ve vlastnictví našeho města ani tento rok neprojeví, zastupitelé totiž dobře chápou už tak náročnou finanční situaci občanů. A to hlavně těch v invalidních a starobních důchodech,“ řekla Helena Pešatová, starostka Frýdlantu nad Ostravicí. Ve městě pod Lysou horou, jak upřesnila, disponuje radnice ale jen byty v domech zvláštního určení. U neopravených bytů činí nájem 28,59, u opravených 60 korun na metr čtvereční. „A tato částka se od roku 2014 nezměnila,“ upřesnila Pešatová.

Největší regionální pronajímatel je společnost Heimstaden, která má jen ve Frýdku-Místku 2400 bytů. Její mluvčí Kateřina Piechowicz oznámila, že zde budou platby navyšovat v průměru o dvanáct a půl procenta. „Ačkoliv nám inflační doložky v nájemních smlouvách umožňují přikročit k úpravě o celou míru inflace, která za rok 2022 činí 15,1 %, nečiníme tak,“ vysvětlovala.

Realitní expert pro oblast Frýdeckomístecka a Beskyd, jenž si přál zůstat anonymní, vyslovil mínění, že výše poplatků za domácnosti tady určuje právě Heimstaden, největší poskytovatel nájemního bydlení. „Ostatní nemůžou nastavit ceny výše, protože by pak obtížně hledali nájemníky.

Pokud se člověk prochází v centru některých měst v kraji, musí mu být zřejmé, že pro některé skupiny obyvatel mohou představovat náklady na bydlení problém,“ poukázal realitní expert na časté poutače upozorňující na byty či komerční prostory k pronájmu.

Určitou část domácností v Třinci (a též v Českém Těšíně) získala po zdejších železárnách společnost CPI Byty. „Ceny nájemného u nás nenavyšujeme plošně. Uvědomujeme si, že by to v mnohých případech mohlo být už na hranici rodinných rozpočtů. Ceny proto posuzujeme a upravujeme individuálně dle lokality, dispozice bytu a průměrné ceny nájemného v dané lokalitě,“ popisoval její mluvčí Jakub Velen. Dodal, že obecně se ceny nájemného v portfoliu CPI Byty pohybují pod cenovým průměrem trhu.