Frýdek-Místek podpoří výsadbu stromů

Rada města Frýdek-Místek schválila program, jehož cílem je podpora výsadby stromů, která by byla realizována na náklady města na soukromých pozemcích. „Pokud to zastupitelé schválí, budou moci fyzické i právnické osoby požádat město o vysazení stromů na svých pozemcích s tím, že následná péče o ně už by byla v jejich režii,“ řekl Michal Pobucký, primátor Frýdku-Místku.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Moštěk