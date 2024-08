Menší požár řešili hasiči v pokoji ve výchovném ústavu ve Frýdku-Místku. "Obešel se bez zranění, budovu ještě před příjezdem jednotek samovolně opustilo deset osob," informovali v sobotu po 18. hodine o požáru ve Frýdku-Místku moravskoslezsští hasiči na sociálních sítích.

