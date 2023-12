VIDEO: Prodej pyrotechniky ve Frýdku-Místku jede na plno, takové jsou ceny

„Magora a petardy! Ale to je jen deset procent, co máme doma,“ chlubili se reportérovi Deníku mladíci opouštějící u frýdeckého nádraží provozovnu Petra Cymorka – Zábavná Pyrotechnika – za co tu letos utráceli. Obchod funguje v této lokalitě přes jedenáct roků, majitel řekl, že zájem je relativně stejný jako v předchozích letech.