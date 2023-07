Za pivo kartou, nebo hotově? Jak se dá platit v restauracích ve Frýdku-Místku

Hotově nebo kartou? Tradiční nebo moderní – a pro mnohé i jednodušší – placení se stalo v letošním létě tématem napříč společností. A město na moravském a slezském břehu řeky Ostravice zase není tak velké, aby se mezi pivaři nerozneslo, co si mají do hospody do kapsy vzít.

Gustlíček, kde se platí jen hotově, 17. 7. 2023. | Foto: Deník/Radek Luksza

„Bereme jen hotovost! A je to naše svobodné rozhodnutí…“ odmítl jakoukoliv polemiku majitel Little Island Irish Pubu v centru Frýdku. Stylový podnik inspirovaný typickými irskými hospodami otevřel ve Frýdku-Místku už před čtrnácti lety a za pivo Guiness a cider Magners (obojí vychází na osmasedmdesát korun za půllitr) ani některou z bohaté nabídky whiskey (od Paddy za 55 po osmnáctiletý Jameson za 349 Kč) se dál nedá platit jinak, než mincemi či spíše bankovkami. Za týden po obchvatu Frýdku-Místku už stotřicítkou, problémem bude asi hluk „Prostě je to tak, všichni si zvykli a nechceme to měnit,“ nechávala se pro Deník slyšet obsluha v hostinci U Antoníčka uprostřed Místku. Ani zde terminál na karty nezavedli. Ve starém domě přetrval duch starých časů a lokál se asi nikdy nezbaví přízviska „lidový“. Což platilo též pro pivo: Osmatřicet korun za dvanáctku Radegast je i na Frýdek-Místek v dnešní době cena z těch nižších. Majitelka se nechtěla bavit Stejně stálo snad nejoblíbenější pivo ve městě i v baru Globus ve Frýdku kousek nad nádražím. Štamgasti potvrzovali, že ani oni do podniku nepotřebují platební karty. Provozovatelka se ale o tématu bavit odmítla. To ani ne kilometr východně na okraji sídliště Karel Král v hospodě U Gustlíčka (nebo též U Gustla) si servítky příliš nebral: „Bankovní politika je stojí za …! Kvůli tomu se u nás platí jen hotovostí, žádné karty. Nebudu odvádět šest sedm procent z tržby.“ Klientela se mu kvůli tomu vyhýbat nepřestala, právě naopak, restaurace je lokální základnou frýdeckomísteckých fanoušků Baníku Ostrava. Bude ve Frýdku-Místku parkovací dům? Ve městě chybí více jak tři tisíce míst Na poplatky žehral taktéž Roman Koloničný z hospody Bernard na frýdecké hlavní tepně. „Všechno je teď dražší, energie i jiné výdaje a já nemohu donekonečna zvyšovat marže. Počítá se přece každá částka. Například za hudební produkci jukeboxu odvádím poplatky na tři instituce. Takže u nás jen hotovost,“ uváděl. Navzdory názvu odkazujícím na spojení s pivovarem v Humpolci čepuje pouze pivo z Nošovic, chodit tu na něj začali i frýdeckomístečtí milovníci tvrdé rockové muziky. Bernard sice svou kuchyni nezavedl, ale umožnil, aby si hosté zdarma na „podnikovém“ grilu na zahrádce sami něco připravili. Platební terminály se přesto ve Frýdku-Místku staly standardem dnešní doby. Instalovat si ho nechal i Ivan Mucha vedoucí v centru Místku noční podnik Sklep M.U.Z.A. se zajímavou provozní dobou v pátky a soboty od osmé večer (Sklep I s muzikou z 80 a 90 let), respektive desáté večer (Sklep II s hudbou dance, house, R´n´B) až do pěti hodin ráno.

