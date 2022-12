Policisté v Moravskoslezském kraji chystají další razie. A nejen na řidiče

„Počítáme s částkou 1,527 miliardy korun na běžné výdaje a s investicemi zhruba ve výši 346 milionů korun. Nechtěli jsme hned za každou cenu škrtat. Chtěli jsme najít úspory, především v provozních nákladech, přesto to šlo velmi těžko, protože ten nárůst cen energií je devastující,“ řekl náměstek primátora pro investice, finance a rozpočet Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

Město v příští roce zachová dotovanou MHD za korunu, stejně jako nebude zvyšovat poplatky za odpady. Přestože rostou běžné náklady města, radnice zvažuje do budoucna osvobození občanů do 15 let věku z povinnosti hradit poplatek za odpad. Dále je v přípravě projekt dotování školních obědů.

Domov pro seniory, nové parkoviště, kanalizace

Frýdek-Místek v příštím roce plánuje investovat do rekonstrukce Domova pro seniory ve Školské ulici, dokončení výstavby kanalizací v okrajových částech nebo vybudování parkoviště na Slezské. Velké investice město stále odkládá na příznivější finanční situaci a podmínky na stavebním trhu.

„Trošku opatrní jsme byli i při plánování investic. Čekáme, co udělá trh, protože podmínky pro investování jsou nyní velmi nepříznivé. Pořád jsou narušené dodavatelsko-odběratelské vztahy, přetrvávají vysoké ceny materiálů a samozřejmě jsou tady i problémy firem, kterým chybí pracovníci a dostávají se do skluzu,“ dodal náměstek primátora Jiří Kajzar.

V případě příznivého vývoje situace má město připraveny další investice, jež by mohlo financovat z rezervy naspořené z prodeje městského majetku.

V roce 2022 Frýdek-Místek hospodařil s příjmy ve výši 1,623 miliardy korun.