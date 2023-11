Snad nikomu ve Frýdku-Místku – a motoristy na průtahu kvůli zúžení a snížené rychlosti nevyjímaje – neuniklo, že jedna z historických budov na Hlavní třídě, které jen taktak za komunistů ušly demolici, prochází obnovou. Nový exteriér i interiér získá obytný dům a kavárna Johanna Rundta, známá i jako Avion Café.

Rekonstrukce historické budovy ve Frýdku-Místku, 2. 11. 2023. | Video: Radek Luksza

„Ve městě bude opraven další historický objekt. Dokázali bychom si představit, že by tam mohly vzniknout byty nebo kanceláře, což by přispělo k oživení náměstí Svobody. V přízemí domu byla kdysi proslavená secesní kavárna Avion, a pokud by se ji podařilo obnovit, znamenalo by to návrat ke kořenům a tradici. To by bylo skvělé,“ tlumočila názory představitelů magistrátu mluvčí Frýdku-Místku Jana Musálková Jeckelová.

VIDEO: Takto se změní lesy v Beskydech po kalamitě. Už nebudou, jako před tím

Dům u hlavní cesty, vedle bývalé místecké radnice a spořitelny (nynější umělecké školy), je už nějakou dobu zakrytý a obehnaný lešením. Renovuje se vevnitř i venku. Kvůli stavařům krajský úřad vydává opakovaně povolení ke zvláštnímu užívání silnice s omezením rychlosti i pohybu vozidel v pravém pruhu. „Naposledy bylo zveřejněno na úřední desce 26. října. Z důvodů rozsáhlého poškození budovy, které se ukázalo až po zahájení prací, došlo k prodloužení povolení do 14. listopadu,“ uvedla pro Deník mluvčí kraje Nikola Birklenová.

Soukromý majitel rohového domu číslo 96 nechce o svých záměrech příliš mluvit. Ujišťuje však, že po odstranění lešení se objeví krásná fasáda. Dům se má znovu stát jednou z místeckých dominant. K jeho využití majitel poznamenal, že mu bude vrácen původní účel, ale bez kavárenské části. Veřejnost se podle něj může těšit na překvapení.

VIDEO: Začala rekonstrukce přehrady Baška. Stát bude 120 milionů korun

Dům ve Frýdku-Místku je charakteristický jak svou kopulí, tak štukovými ozdobami i párem atlantů (soch antických svalovců) podpírajícími arkýř nad hlavním vstupem.

„Nechal ho v roce 1900 postavit židovský podnikatel a majitel blízké velké dřevozpracující továrny Ludwig Rundt. V suterénu byla velká a luxusní Rundtova kavárna. Autorem této stavby byl patrně místní architekt a stavitel Rerrmann Ripper. Stavební práce vykonal Josef Rohan. Fasáda byla dekorována bosáží a četnými rostlinnými ornamenty ve štuku. K nároží přičlenili arkýř procházející přes dvě patra a podpíraný dvojicí atlantů, mezi nimiž se v přízemí nachází vchod. Za první republiky zde fungovala kavárna „U Čeledů“, později „Kavárna Avion“,“ popisuje frýdeckomístecký historik Jaromír Polášek. A připomíná, že v dobových pramenech je zachován plán na adaptaci „Kavárny Avion“ pro A. Ritterovou v Nádražní ulici v Místku, datovaný ke 3. srpnu 1930.

Frýdek-Místek zachraňuje Těšínskou ulici, čeká ji generální rekonstrukce

Rundtův dům je asi o čtvrt století mladší než samotná Hlavní třída (tehdy pojmenovaná Bahnhofgasse, později Nádražní ulice), která vznikala od roku 1875 po zřízení dřevěného mostu přes Ostravici mezi Frýdkem a Místkem. Po znárodnění komunisty byla v domě advokátní poradna, zlatnictví a hodinářství či lidový bufet s polévkami, guláši a dalšími hotovkami.

Osmdesátá léta byla ve znamení budování průtahu Frýdkem-Místkem a nemovitost měla štěstí, že ji nezbourali. Na rozdíl od té s číslem 133, kterou postavili v roce 1906 téměř naproti přes cestu také pro Rundtovu továrnickou rodinu, z níž už nezůstalo nic.