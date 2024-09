Občané mohou nosit čisticí a dezinfekční prostředky, a to do čtvrtku 20. září do 20 hodin na vrátnici TS, a.s., v ulici 17. listopadu 910. Vrátnice je otevřena od 5 hodin ráno.

„Ozývá se nám spousta občanů s nabídkou pomoci lidem, které zasáhla velká voda, avšak doprava na místo je pro ně komplikovaná. Pomůžeme jim. Otevíráme s okamžitou platností sběrné místo na vrátnici technických služeb. Obyvatelé mohou nosit zejména úklidové, čisticí a dezinfekční prostředky. Následně zajistíme jejich převoz na místo. Děkujeme všem za ochotu pomáhat,“ sdělil primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

close info Zdroj: město F-M zoom_in Pomoc potřebným.