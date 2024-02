Jeden pavilon, maximálně šestnáct dětí v ročníku, rodinná atmosféra, angličtina na každém kroku. To je Galileo School na sídlišti Slezská, která patří mezi top pět škol z Frýdeckomístecka, co se úspěšnosti u přijímaček na střední týče. V češtině jsou v okrese nejlepší, v matematice jsou těsně druzí. Jak to dělají?