Do naší TOP 5 jsme vybírali pouze z podniků, kde podávají smažený sýr v provozovně. A to na talíři a s přílohou. Proto v našem výběru nenajdete smažený sýr v housce z takzvaných hladových oken, stánků a food trucků. Neznamená to však, že bychom ty nejlepší „smažáky do ruky“ nezmapovali v dalším článku.