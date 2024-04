V sobotu 3. května od půl osmé večer se chystá jazzový klub Stolárna ve Frýdku-Místku po půl roce opět klání big bandů. A tentokrát nepůjde o jen tak lecjaký souboj, ale zážitek mimořádný a v naší zemi ojedinělý. Domácí Big BLAST! Band nalákal na souboj Roxy Storband až ze Švédska.

Klub Stolárna ve Frýdku-Místku. | Foto: se svolením Jazz Klubu Stolárna

Nelítostný big bandový souboj, který jako svébytný způsob uměleckého vyjádření získal velkou popularitu na festivalech i v klubech, se protáhne dle tradice až dlouho do noci a zaručuje pořádnou dávku big bandové muziky, jak už to tato hudební tělesa mají ve svém uměleckém genotypu.

Big Blast! Band vznikl na začátku roku 2014 a jeho členy jsou profesionální a poloprofesionální muzikanti. Od svého vzniku odvedlo těleso v hudebním projevu velký kus práce a v jeho repertoáru jsou klasické swingové skladby, ale také funkové, popové nebo filmové hitovky v neobyčejném provedení. Více informací o kapele najdete zde.

„Návštěvníky našeho klubu čeká mimořádný zážitek. Protože, řekněme si to upřímně, kdo v naší zemi může říct, že byl na koncertě big bandu ze Skandinávie, který si poměřuje hudební síly s kapelou od nás. Jsem přesvědčen, že atraktivita akce zaplní náš klub do posledního místa, jak se stává dobrou tradicí, a návštěvníci vytvoří skvělou atmosféru. Máme se rozhodně na co těšit,“ říká předseda pořádajícího sdružení Jazz v Beskydech Jan Bednařík.

Vstupenky na koncert je možné si zarezervovat na emailu stolarna@klub-stolarna.cz nebo na telefonu 777 567 333. Další informace lze nalézt na webu www.klub-stolarna.cz