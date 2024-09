Ve čtvrtek 3. října v sedm hodin večer začne ve frýdecko-místeckém klubu Stolárna beseda s bývalým zpravodajem České televize v Rusku a Polsku Miroslavem Karasem. Rodák z Karviné zároveň čtyři roky působil jako ředitel televizního studia České televize v Ostravě.

Miroslav Karas vystudoval Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze. Svou kariéru začínal v Československém a následně Českém rozhlasu. Od roku 1998 působil jako zahraniční zpravodaj České televize v Polsku, často vyjížděl také do zemí bývalého Sovětského svazu, především na Ukrajinu, do Běloruska nebo Pobaltských států.

Od srpna 2012 se stal zahraničním zpravodajem České televize v Moskvě, v letech 2016 a 2017 působil opět v Polsku, aby se od počátku roku 2018 vrátil do Moskvy. Zde působil až do března 2020, kdy odešel do pozice ředitele Televizního studia ČT Ostrava.

Své působení v Rusku poutavým způsobem přiblížil v knize A odkud bych asi tak byl?, která vyšla v roce 2021. V knize popisuje, jaké to je být novinářem v zemi, která svobodě slova právě nepřeje. Přináší zážitky o dění na Ukrajině, Donbasu nebo Krymu po ruské agresi v roce 2014, ale také z dalších, výrazně vzdálenějších, částí Ruska. Kniha je svědectvím o zásadních momentech dění v Rusu v uplynulém desetiletí z pohledu jak politiků, tak například vojáků nebo běžných lidí.