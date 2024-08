První z oznáměných koncertů se uskuteční v pátek 6. prosince. Zahrají The Raivens a Lit Me Up. Koncert v klubu Stoun ve Frýdku-Místku začíná v 19 hodin.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: VIDEO: Bourání komínu ve Frýdku-Místku, proč akce začala v den výročí okupace Firma Smolo začala s postupným bouráním komína v areálu bývalé Lembergerovy továrny | Video: Pryček Vladimír

The Raivens. "Legendární frýdecko-místecká kytarovka The Raivens, která vdivokých devadesátkách krátce zazářila na české hudební scéně, se po 30 letech vrací se svojí originální energickou muzikou," zve klub Stou na sociálních sítích. "Chytlavá a na kytarách postavená hudba, inspirována zvuky post-punku, hip-hopu a 80s pop music. Oslava individuality a nahlížení do temných zákoutí lidské duše," píše o kapele Lit Me Up.

Druhý oznámený koncert se odehraje o den později, v sobotu 7. prosince. Od 19 hodin vystoupí kapely Wohnout a Resumé.