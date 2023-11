Pro provoz ve Sviadnově, který zajišťuje teplo bytům ve Frýdku-Místku, nastala poslední uhelná sezona. Po ní kotel na tradiční pevné palivo přestaví na biomasu, která zde dnes tvoří základní surovinu. V brzké budoucnosti přibude ve Sviadnově první celoroční výroba „zeleného“ vodíku v tuzemsku.

Sviadnovská teplárna, 24. 10. 2023. | Video: Deník/Radek Luksza

„Dnes už produkujeme teplo hlavně z biomasy, pak z plynu a s uhlím pomalu končíme,“ potvrdil pro Deník vedoucí sviadnovské teplárny, která zásobuje Frýdek-Místek, René Pešek. Hmoty organického původu – nejčastěji ve formě dřevní štěpky – ročně naloží do kotlů a spálí průměrně v objemu padesáti tisíc tun.

Veolia Energie, jenž sviadnovskou teplárnu provozuje, avizuje spuštění pilotního projektu výroby „zeleného“ plynu s chemickou značkou H2. „Počítáme přitom s energií ze slunce a elektřiny z biomasy,“ konstatoval manažer projektů společnosti Arnošt Gross. „Zelený“ vodík, jak podotkl, poslouží především pro další ekologizaci veřejné dopravy.

„Elektrolyzér při plném výkonu vyrobí až 270 tun vodíku za rok a tento objem může zajistit provoz třiceti vodíkových autobusů nebo šesti vodíkových vlaků, případně může sloužit za náhradu šedého vodíku v průmyslové spotřebě,“ uvedl Gross s tím, že novinka poslouží také k otestování a optimalizaci technologie a získání dat a poznatků pro budoucí rozvoj.

Ve Sviadnově by se výroba vodíku měla rozeběhnout do dvou let. „Bude z obnovitelných zdrojů a bezemisní, takže zelený. A půjde o jeho první celoroční výrobu v České republice,“ podotkla pro Deník Jana Dronská, mluvčí firmy, kde v teplárně zavedou jediný tuzemský vodíkový projekt, který uspěl v mezinárodním srovnání. Získal premiérovou dotaci z Inovačního fondu EU na podporu čistých technologií.

„Zavádění pokročilých technologií máme za důležitou součást přechodu na čistší zdroje energie a vodík je jedním z nich. Na možnosti jeho výroby a využívání pracujeme už více než dva roky a nyní se posouváme k jeho realizaci. Naší výhodou je, že můžeme v některých teplárnách dělat ekologický zelený vodík bez produkce emisí CO2 celoročně a navíc s vysokou účinností využívající specifika teplárenského provozu,“ konstatoval Reda Rahma, ředitel skupiny Veolia Energie.