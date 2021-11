Frýdek-Místek trápí přetížený průtah městem. Jak to bude dál s Hlavní ulici?

Budoucí vzhled Hlavní ulice je nyní také v rukou odborníků z Českého vysokého učení technického v Praze. Město se s univerzitou spojilo, aby zajistilo ideální řešení pro přetížený průtah městem.

Plně vytíženými čtyřpruhy ulice Hlavní denně projede až 45–50 tisíc aut, po dobudování obchvatu se má intenzita snížit na méně než polovinu. Nově vybudované objízdné trasy za městem navedou řidiče, kteří nepotřebují v centru Frýdku-Místku zastavit, aby jeli okolo.

Studie z ČVUT má potvrdit, zda poté budou v ulici Hlavní dostačující dva místo současných čtyř pruhů, anebo zda existuje další řešení.

„Město Frýdek-Místek neprosazuje žádné konkrétní řešení, ale najalo odborníky, aby řekli, jaké řešení je možné a které je nejlepší. Cílem je dostat tranzitní dopravu ven z města a z ulice Hlavní udělat pohodlné a funkční místo pro vnitroměstskou dopravu a chodce,“ vysvětlil primátor Frýdku-Místku Petr Korč (Naše Město F-M).

Výzkumníci z ČVUT se zamýšlejí také nad problémem dočasného uzavření budoucího obchvatu nebo omezení jeho průjezdnosti například kvůli nehody, kdy by se auta opět nahrnula do města:

„Pokud by se obchvat stal krátkodobě neatraktivním pro průjezd, ulice Hlavní, nově vedená jako dvouproudá silnice, by díky mobilnímu značení s odnímatelným charakterem, které by se v případě nouze mohlo odstranit, byla opět schopna pojmout vyšší počet vozidel,“ vysvětlil Jiří Čarský z Ústavu dopravních systémů Dopravní fakulty Vysokého učení technického v Praze.

Studie akademiků bude počítat také se vstřícnějším řešením pro chodce, kterým by se díky novému způsobu přecházení silnice zkrátily vzdálenosti mezi cíli na obou stranách ulice. Odborníci budou brát v úvahu také možnost rychlejšího pruhu pro MHD, která by vzdálenosti mezi zastávkami překonávala bez nadbytečných zajížděk. Konkrétní výstupy odborníci městu představí zkraje příštího roku.