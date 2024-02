I když zlaté časy klasických "hladových oken" jsou pryč, jedno takové ve Frýdku-Místku to táhne dál a dokáže dokonce odolávat oblibě balkánské, středomořské či asijské kuchyně. U Bačů.

U Bačů, Frýdek-Místek, 1. 2. 2024. | Video: Radek Luksza

„Začínali jsme v jednadevadesátém roce ještě na Olešné a postupně měli těch oken více, ale kolega bohužel před dvěma lety umřel, a tak jsem si nechal jen jedno,“ popisuje Martin Bret, vedoucí občerstvení na strategickém místě ve Frýdku-Místku, u sídliště Riviéra.

Ještě před covidem tady bylo otevřeno do tří hodin ráno a fronty někdy stávaly venku i do půl čtvrté. Dnes je to jiné, od pondělí do čtvrtka tu mají nejdéle do devíti, v pátek a v sobotu do půlnoci. Ovšem v neděli se zavírá už ve 20 hodin.

Frýdek-Místek provizorně lepí výtluky. Větší opravy cest budou po zimě

Pomyslným srdcem kuchyně zůstává starý dobrý gril na kuřata, a jak šéf zdůrazňuje, všechno kuchtí sami a snaží se bez polotovarů. „Žádné americké sladké housky. I langoše a polévky taky děláme postaru. Připravujeme jídlo ručně, nemáme konvektomat.“

Lidové ceny bez rozvozu

U Bačů zatím odmítají rozvoz do domácností. „To by si zákazníci museli připlatit. Kdo chce kupovat za ceny, které máme tady, za ty lidové, tak k nám musí přijít,“ tvrdí provozovatel.

Své občerstvení U Bačů považuje za jedno z posledních, ne-li vůbec poslední ve Frýdku-Místku, kde zachovávají stylový jídelníček „hladových oken“.

Na Frýdeckomístecku řeší, kam se zbytky jídla. Dá se z nich vyrábět i bioplyn

A obsluha podotýká, že takový drůbeží hamburger se sýrem za devětašedesát korun jako u nich si ve městě už nikdo v rychlém občerstvení nekoupí. Bača, jak zní přezdívka provozovatele, svůj sortiment v občerstvení doplnil palačinkami, vařenou kukuřicí, korbáčky, uzenými koleny, bramboráky, kvašáky.

Obyvatelé Frýdku-Místku vzpomínají na podobná „hladová okna“, která zanikla nebo přešla na momentálně populární fastfoodovou gastronomii. Jedno z nejoblíbenějších bylo na sídlišti Slezská, kde je dnes vietnamské bistro. Z jiných se staly "kebabo-gyrosovo-pizzové" podniky s makedonskými či tureckými nájemci. Dlouho nevydržel ani stánek před nádražím ve Frýdku, kde vsadili mimo jiné na hamburgery. Přestěhoval se na Slezskou do větších prostor.