Milovníkům zimního koupání z Frýdku-Místku v čele s Otou Zemkem nestačilo zpopularizovat otužování a k jezu U Žida dostat v již páté sezoně rekordní množství lidí. Povýšili ho na další úroveň, když předvedli světovou premiéru nového sportu: Bobotužování!

Otužilci, splav U Žida, Frýdek-Místek, 9. prosince 2023. | Video: Radek Luksza

„Když si to vygooglíš, najdeš na webu jen pár odkazů, a právě od nás od Žida. Spočívá v tom, že na bobech vjedeš do ledové vody. Využíváme zasněžený svah, který vede přímo do řeky. Je to nová disciplína - která za dvacet let bude možná olympijským sportem,“ uváděl k bobotužování Zemek, který dal celou frýdeckomísteckou otužileckou komunitu dohromady. A právě tuto partu i jejího ducha si přítomní pochvalovali stejně, jako samotné koupání v Ostravici.

Ostudy Frýdku-Místku, 5. díl: Chátrající škola pro valcíře dále hyzdí tvář města

„Podmínky jsou ty nejlepší, jaké si může otužilec přestavit, kolem spousta sněhu a ledu. Asi jeden nad nulou vzduch a čtyři stupně voda. Sešlo se nás tady spousta a lepší už to snad nemůže být,“ líčil Zemek s tím, že U Žida se nescházejí pravidelně jen každou sobotu na devátou hodinu ráno, ale rovněž v pondělky i středy ve čtyři odpoledne.

Životní styl i droga

A co na to zimní plavci? „Otužuju se druhou sezonu a znamená to pro mne životní styl i drogu. Výborné to je, ozdravné, osvěžující … ale chladné! Super banda a super na hlavu! Letos jsem podesáté, ale už pětapadesát let chodím do sauny. Nemám toho naplaváno letos moc, tak se mi voda zdá chladná. Dneska je to lepší, už mne tolik nebolí tělo! Úžasné, ale už se těším, až budu kousek dále a v něčem oblečená,“ svěřovali se.

KVÍZ: Zaniklé hospody a bary Frýdku-Místku. Jak ostré jsou vaše vzpomínky?

Jedna z otužilkyň prozradila, že ji tady přivedla před rokem sázka s kamarády: „Když vlezu do studené vody, koupí si ode mne lístky na charitativní koncert pro rodinné vzdělávací centrum Lumpíkov. Tak jsem do ní vlezla a zjistila, že to není tak hrozné, a chodím tu už rok.“

Díky nové sportovní disciplíně se druhou prosincovou sobotu na břehu Ostravice jezdilo každopádně na bobech klasicky v podání dětí i otužilců přímo do ledové vody.