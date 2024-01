Na záchraně dvou lidských životů se v uplynulých dnech podíleli moravskoslezští policisté. Zasahovali ve Frýdku-Místku a v Ostravě.

Policista skočil do řeky Ostravice | Video: Policie ČR

Ochránci zákona ve Frýdku-Místku dostali po vánočních svátcích informaci o muži tonoucím v řece Ostravici. Okamžitě vyrazili na místo.

„Před jejich příjezdem se podařilo kolemjdoucímu vytáhnout tonoucího z řeky, ten ale nejevil známky života. Jako první dorazili policisté z oddělení hlídkové služby Frýdek-Místek, kteří na protějším břehu uviděli muže poskytujícího první pomoc. Jeden ze strážců zákona neváhal a vrhl se do řeky, kterou překonal až na druhý břeh. Tam se následně spolu se zachráncem střídali v provádění srdeční masáže,“ uvedla pro Deník Kateřina Kubzová z moravskoslezské policie.

Druhý z policistů se s další hlídkou vydal k pěší lávce přes řeku Ostravici. Následně se s hasiči a záchranáři dostali na druhý břeh. Zde si muže do své péče převzali zdravotníci. Stalo se tak zhruba sedm minut poté, co dotyčnému poskytovali první pomoc policista se zachráncem. „Samotné poděkování patří především kolemjdoucímu muži, který se zachoval velmi statečně, když se rozhodl skočit do rozvodněné řeky a tonoucího vytáhl na břeh,“ uzavřela Kubzová.

Drama na Štědrý den

Na letošní vánoční svátky jen tak brzy nezapomenou ani policisté z Ostravy-Přívozu. Zachránili muže (51 let), kterému se na Štědrý den zastavilo srdce. Stalo se tak v bytě, kam přišel na návštěvu za svými přáteli. Zhruba po dvou hodinách se mu udělalo nevolno, upadl na zem a přestal dýchat. Následoval telefonát na tísňovou linku. Na místo okamžitě vyjeli zdravotníci a policisté, kteří dorazili jako první.

„Muž nejevil známky života, na nic nereagoval a nedýchal. Okamžitě začali s nepřímou srdeční masáží, která trvala několik minut. Policistům se podařilo u muže obnovit základní životní funkce. Jakmile se na místo dostavili zdravotníci, muže si převzali,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie. Tím ale pomoc policistů neskončila.

„Po dobu několika desítek minut byli k součinnosti záchranářům, kteří pokračovali v resuscitaci. Z důvodu tělesných proporcí muže nakonec policisté spolu s hasiči pomohli záchranářům v transportu pacienta ze třetího patra do sanitního vozidla,“ uzavřela Michalíková.