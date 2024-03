Prakticky všech 430 zaměstnanců GO Steel ve frýdeckomístecké části Lískovec se dotklo omezení výroby. Od ledna do března zůstávali doma na „překážkách“, brali sedmdesát procent platu. Ve druhém čtvrtletí se, jak oznámilo vedení i odbory, situace patrně nezlepší.

GO Steel ve Frýdku-Místku má problémy, 22. 3. 2024. | Video: Radek Luksza

Na rozdíl od hutního koncertu Liberty v Ostravě, který stojí kvůli handrkování indického majitele s dodavatelem energií, se tradiční producent za studena válcovaných ocelových pásů a plechů v Lískovci dostal do problémů především kvůli čínské konkurenci. „Je krize a prostě nemáme dost zakázek za dobré ceny,“ uváděl Luděk Lučan ze základní organizace svazu odborů KOVO Válcovny plechu, která zaštiťuje i lidi z GO Steel.

Fabrika – následovnice původní Karlovy huti z roku 1833 a v letech 1946 až 2018 působící pod názvem Válcovny plechu – s tímto vývojem předem počítala. „Schválený je minusový plán počítající se ztrátou a víceméně je to celé lehce řízené, aby firmě zůstaly finanční prostředky, které potřebuje pro zaměstnance,“ podotýkal odborář k menšímu objemu výroby a ponechávání lidí doma.

Předseda představenstva a výkonný ředitel GO Steel Ivo Chmelík vysvětloval trable jak recesí, tak levnou asijskou – hlavně čínskou ocelí – zaplavující trh. „Na evropských i světových trzích, kam dodáváme transformátorovou ocel, čelíme drtivé konkurenci. Čína prodává za dumpingové ceny, které si může dovolit, když má export podporován tamní státní politikou,“ dodal Chmelík.

GO Steel Frýdek-Místek tak neměl moc na výběr. „Jedno z mnoha opatření je i využití překážek v práci daných ze zákona s minimální náhradou mzdy ve výši sedmdesáti procent za dny, kdy máme zaměstnance doma z důvodu nedostatku zakázek,“ popisoval výkonný ředitel.

Kritika

Ten – stejně jako zástupce odborů – hlasitě kritizoval jak evropské, tak české představitele. „Evropská unie nemá v dnešní době trh s elektrotechnickou ocelí chráněný, neboť ochranářské opatření – minimální importní cena - určená komisaři před deseti lety, bohužel nyní nefunguje. Za což mohou náklady zejména v energetice a vysoké inflace v posledních letech,“ konstatoval Chmelík.

Do toho zvýšil náklady pro GO Steel o desítky milionů i úsporný „vládní balíček“. „Musíme uskutečňovat spoustu věcí, jak snížit vstupy na výroby, minimalizovat finanční ztráty, a přitom zachovat zaměstnanost ve firmě, neboť právě kvalifikovaní lidé jsou naším největším kapitálem,“ podotkl výkonný ředitel.

Odborářský předseda navázal, že konkurence z Asie se obejde bez poplatků, povolenek i podobných „nesmyslů“. „Kdybychom měli vyrábět za jejich ceny, tak do půl roku tu naši firmu položíme. Evropským ani českým politikům to asi nedochází,“ vzkázal Lučan.

V prvním letošním čtvrtletí tak zaměstnanci GO Steel ve Frýdku-Místku trávili přibližně třicet procent své pracovní doby mimo fabriku. „Předpoklad je, že to bude od dubna do června podobně složité. Zlepšení očekáváme možná ve druhé polovině letošního roku,“ dodal výkonný ředitel s tím, že konečné řešení trablů vidí pouze v ochraně trhu EU před nekalou konkurencí.