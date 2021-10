Detenční středisko je totiž úplně uzavřené, zadržení migranti nemají vůbec žádnou možnost se dostat ven. „S místními obyvateli a místní samosprávou udržuje Správa uprchlických zařízení ministerstva vnitra korektní vztahy. Obec čerpá průběžně i jednorázové dotace z rozpočtu ministerstva vnitra k údržbě místní infrastruktury či k investicím do veřejného osvětlení. Zařízení je také významným zaměstnavatelem v regionu a skvělým partnerem zdejších obyvatel například v tom, že vaří pro obec asi padesát obědů denně, které jsou pak distribuovány především místním seniorům,“ řekl mluvčí Správy uprchlických zařízení ministerstva vnitra Jan Piroch.

Téma to bylo pro místní obyvatele aktuální, v roce 2015 zde totiž vzniklo zařízení pro zajištění cizinců. Mířili sem zadržení nelegální migranti a v prvních týdnech jich zde bylo více než tři sta. Současná kapacita tábora je necelých dvě stě lůžek (ta však nebývá zdaleka zaplněná) a klesla také podpora SPD v obci. „Už jsme se tak nějak s táborem pro uprchlíky smířili, ukázalo se, že na náš život v obci nemá žádný vliv,“ říká šedesátiletý muž před volební místností.

SPD Tomia Okamury před čtyřmi lety svou protiimigrační rétorikou přilákala více než patnáct procent voličů ve Vyšních Lhotách. Letos to bylo už jen 10,67 procenta.

Sociální demokraté ale díky celostátnímu výsledku 4,6 procenta po dlouhých třiceti letech opouštění poslaneckou sněmovnu.Na komunální úrovni přitom frýdecko-místecká ČSSD byla vždy silná. V posledních komunálních volbách v roce 2018 získala 21,91 procent hlasů a ve městě zvítězila. Několik období pak radnici (a později magistrátu) vládla, dlouholetým primátorem byl až do letošního březnového „převratu“ za sociální demokraty Michal Pobucký.

Vítězem voleb do Poslanecké sněmovny ve Frýdku-Místku je hnutí ANO. Získalo zde 32,74 procenta hlasů, zhruba o pět procent více než v celostátním měřítku (27,1 procenta).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.