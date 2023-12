Více než tři stovky betlémů budou k vidění ve Frýdku-Místku. Největší český sběratel betlémů Josef Kleinwächter jich na pozvánce avizoval 297, ale nakonec se jich na jubilejní dvacáté výstavě sejde více.

Výstava betlémů ve Frýdku-Místku, 20. 12. 2023. | Video: Radek Luksza

„Minulý rok jsme měli na plakátu uvedeno 222 betlémů, ale než začala výstava, což bylo za tři týdny, bylo jich už 256,“ zmínil frýdeckomístecký podnikatel, který provozuje tiskařskou živnost naproti 8. základní školy v ulici Československé armády. Právě tady s kolegy expozici betlémů chystá. A chystání trvá déle než samotná výstava. Přístupná bude od úterý 27. do středy 28. prosince. První den od 13 do 18 a druhý od 10 do 18 hodin.

„Někde jich mohou mít na jednom místě víc, ale ve Frýdku-Místku vystavujeme betlémy jen z mé osobní sbírky,“ prozradil Josef Kleinwächter, jemuž vánoční dioramata učarovala už v dětství, někdy ve čtyřech letech, když doprovázel babičku do kostela na ranní adventní roráty. Sběratelem betlémů se stal náhodou, poté, co mezi inzeráty narazil na nabídku pána ze severočeského Mostu.

Další betlémy pořídil například v Betlémské kapli v Praze, ale nechal si je posílat i z Jeruzaléma nebo z jihoamerických států Peru, Paraguaye, Uruguaye či exotického Bali.

„Ten nejnovější dorazil z Mallorky a před několika dny mi darovali Maruška a Milan Farní z Frýdku-Místku ještě jeden, od osmaosmdesátileté příbuzné Věry Bainarové,“ popsal sběratel.

Byl by vděčný, kdyby mu ti, kdo sice vlastní betlémy, ale doma je nestaví a nemají k nim vztah, pomohli kolekci rozšířit. „Darem nebo odkupem za rozumnou cenu. Budou pak po další léta dělat radost návštěvníkům výstavy,“ ujistil.

Když Josef Kleinwächter ukazoval své betlémy veřejnosti poprvé, byly jen čtyři. A přišlo dvacet pozvaných hostů. Na loňskou výstavu, která trvala v úhrnu jen čtrnáct hodin, dorazilo už přes dvanáct tisíc návštěvníků. Sběratel by rád v lidech uchoval cit pro českou křesťanskou vánoční tradici. "Sobi? Tady žádní nejsou. Věřím, že jsou pěkní, ale ty naše betlémy, to je Ježíšek, Svatý Josef a Panna Maria, tak, jak je známe a uchováváme v mysli."

Přijdete se na ně do 8 ZŠ podívat i letos? Vstup je zdarma!