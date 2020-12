Statutární město Frýdek-Místek v rámci dlouhodobého strategického plánu rozvoje města vytváří také akční plány, které rozpracovávají dlouhodobou strategii na kratší období. Nyní se připravuje akční plán na období 2021–2022. Podílet se na něm může i veřejnost.

„Rozvoj města má dopad na občany, zájmová sdružení i podnikatele. Do zpracování rozvojového akčního plánu je tedy nezbytné zapojit také veřejnost a zohlednit její potřeby. Nápady, požadavky i přání, které by přispěly k dalšímu rozvoji města a lepšímu životu ve Frýdku-Místku, budeme přijímat do 15. ledna,“ řekl náměstek primátora Jakub Míček.