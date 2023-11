/FOTOGALERIE/ Poslední letošní frýdecko-místecké farmářské trhy se nesly druhou listopadovou sobotu ve znamení zabijačky. Čuníka tady ale přímo neporáželi ani neporcovali, pouze jednoho pověsili na náměstí Svobody coby dekoraci.

Farmářské trhy ve FM, 11. 11. 2023. | Video: Radek Luksza

Rozpůlené prasátko měli z řeznictví ve Větřkovicích, pro návštěvníky bylo mimo jiné lákadlem pro společné fotografování. Ještě větší zájem ovšem představovala „polní kuchyně“ tohoto výrobce, kde nabízeli teplou zabijačkovou polévku (litr za třicet korun + kyblík s víčkem za pětikorunu) i prejt se zelím (pětapadesát korun). Stála se na to nejdelší fronta na náměstí, obsluha se nechávala slyšet, že „se to prodává samo“.

„Tím, že dnešní trhy jsou založené na zabijačce, doporučil bych k tomu tradiční Jakubovo české zelí,“ upozorňoval další z lokálních producentů s bečkami. Jedna s kysaným hlávkovým zelím, ta druhá s pikantní korejskou kvašenou variantou ze zelí asijského. „Kimchi se nyní hodí hlavně na posílení imunity,“ komentoval to prodejce.

„Se škvarky už končíme, ale máme nádherný bůček,“ lákali vedle od Sazovického uzenářství, kde nabízeli třeba Pepřák (jí se výhradně za studena, deset deka za 36,50 Kč) či Sazovického úhoře (což není nic jiného, než stoprocentní masová pochoutka ve tvaru této ryby).

„Chodíváme tady každý rok, jídlo je výborné, jitrnice, prejt, jelito a zelí,“ svěřovalo se několik dam v nejlepších letech, které dorazily i se svými partnery. Na místě pojedli, nakoupili velkou zabijačkovou „výslužku“ a na sociální sítě pořídili také foto s čuníkem.

„Náš sortiment jde dobře na odbyt, lidé stojí ve frontách,“ uvedli u stánku farmářského Obchůdku Lutena. Odtud do Frýdku-Místku přivezli mj.: zabijačkový guláš, jitrničky a jelítka, domácí tlačenku, husí sádlo a paštiku, škvarky samostatné, v sádle i v pomazánce.

Nabídku posledních letošních farmářských trhů ve městě hodnotil i hornický vysloužilec z Dolu Paskov: „Když to tady vidím… Vím, že bych to neměl, ale jak ty jitrnice spatřím, tak to nevydržím. Bohužel!“