„Uživatelé zahrádek byli od počátku informováni, že mohou získat zahrádku jen na omezenou dobu. A že na místě bude stavba, bylo oznámeno dlouho dopředu. Ze strany města jde o postup podle původní dohody. Nyní prověříme, zda je možné poskytnout zahrádkářům náhradu," konstatovala Jana Musálková Jeckelová z frýdeckomísteckého magistrátu. Kdy nové zařízení vznikne a kolik bude stát, to neuvedla.

Pan Emil má ve skleníku nachystané rostlinky na letošní výsadbu. Už poslední, jak se smutkem říká. Podobně jako on pěstují zahrádkáři v kolonii okurky, rajčata, cibuli, česnek nebo okrasné rostliny.

„Je to smutné, ale končíme,“ stýská si pan Emil, bývalý horník, nyní důchodce, který v zahrádkářské kolonii hospodaří asi deset let. Podotkl, že s výpovědí ke konci roku přišla i výzva k doplacení nájmu, který magistrát zvýšil o inflaci - 10,7 procent.

Podle vedoucího domova Bethel Jana Savického se teprve tvoří stavební projekt. Budova, kde funguje azylový dům dnes, v zimě s nočním posezením, aby bezdomovci venku nemrzli, již nestačí technicky ani dispozičně. „A komplexní rekonstrukce by nebyla efektivní. Navíc nám nová bezbariérová budova umožní přístup k širší skupině klientů. Každoročně naše služby využije přibližně sto padesát lidí, věříme v druhou šanci pro každého,“ uvedl Jan Savický.

Zařízení pod hlavičkou Slezské diakonie už léta ve Frýdku-Místku pracuje s lidmi bez střechy nad hlavou. Jedni pobývají ve stanech, v přístřešcích, podchodech, pod mosty nebo v lesích, jiní si našli náhradní bydlení v garážích, zahradních chatkách, squattech, maringotkách či karavanech. Klientelou Bethelu jsou pak také někteří obyvatelé ubytoven.

„Naší hlavní snahou je, aby každý, kdo se ocitne bez domova, našel cestu z této situace co nejrychleji. Víme, že to vyžaduje čas, trpělivost a přizpůsobené služby, a přesně to chceme v naší nové budově nabídnout. Jsme přesvědčeni, že díky lepším podmínkám a širší dostupnosti služeb můžeme poskytnout ještě efektivnější podporu těm, kdo ji potřebují,“ vzkazuje vedoucí Bethelu.

„Už jen z ekonomického pohledu jde ale o efektivní řešení, které šetří společenské zdroje tím, že předchází dražším a méně efektivním zásahům v případě, kdy by tito lidé zůstali na ulici bez pomoci,“ říká Jan Savický.