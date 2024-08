Vše se mělo odehrát ve Frýdku-Místku v sobotu 10 srpna večer. "Obviněný měl v sobotu ve večerních hodinách na zahradě rodinného domu pod vlivem alkoholu a po předchozí slovní rozepři ohledně poškození králíkárny a usmrcení králíků, úmyslně polít poškozenou jedenapadesátiletou ženu hořlavou látkou a zapálit ji. Žena utrpěla popáleniny na horní polovině těla a je hospitalizována v kritickém stavu v nemocnici," uvádí mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková.

Sledujte s Deníkem práci našich hasičů, policistů a záchranářů. | Video: HZS, ZZS a Policie Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje

Případ začali šetřit krajští kriminalisté ve spolupráci s frýdecko-místeckými policisty. "V této souvislosti policisté zajistili či zadrželi celkem čtyři osoby, se kterými činili procesní úkony. Tři osoby byly následně ze zajištění propuštěny. V neděli 11. srpna 2024 zahájil vrchní komisař odboru obecné kriminality trestní stíhání jedenatřicetiletého muže ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu," řekla dále mluvčí policie.

"Obviněnému, který byl v minulosti za obdobnou násilnou trestnou činnost odsouzen, hrozí nyní trest odnětí svobody až do výše dvaceti let či trest výjimečný. Bude podán podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby," dodala.

Zásah záchranářů

U vážně zraněné ženy ve Frýdku-Místku zasahovali také zdravotničtí záchranáři a posádka vrtulníku Letecké záchranné služby.

"Informaci o události přijalo krajské zdravotnické operační středisko ve dvacet hodin. K zásahu byli vysláni ostravští letečtí záchranáři a tým rychlé zdravotnické pomoci z frýdecko-místecké základny. První záchranáři byli na místě události během šesti minut od přijetí výzvy," řekl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Padesátiletá žena utrpěla rozsáhlé popáleniny III. stupně na více, než polovině těla. Zasahující lékař zjistil zasažení hlavy, trupu i končetin, pacientka se nalézala v přímém ohrožení života.

"Musela být uvedena do umělého spánku, posádky zajistily její dýchací cesty intubací a převedly na přístrojem řízené dýchání. Po prvotním ošetření popálených ploch byla pacientka letecky transportována do popáleninového centra Fakultní nemocnice Ostrava. Její stav byl v době předání kritický," doplnil mluvčí záchranářů.