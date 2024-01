Zima sevřela region opravdu pevně. Na horách bylo během druhého lednového pondělí až šestnáct pod nulou a ve městech kolem osmi. Přesto se život ve Frýdku-Místku nezastavil. Někteří lidé pracovali celý den venku a budou i v dalších dnech, kdy má mrznout ještě více.

Práce v mrazu ve Frýdku-Místku, 8. 1. 2024. | Video: Radek Luksza

„Vyhrnujeme, čistíme od sněhu a solíme přechody pro chodce a autobusové zastávky, aby byly přístupné,“ líčil Jiří Causidis, předák pětičlenné party z technických služeb ve Frýdku-Místku. Parta v pondělí pendlovala mráz nemráz po ulicích a jedinou příležitost k zahřátí, pomineme-li půlhodinovou přestávku na svačinu, představoval pro chlapy přesun z místa na místo v dodávce.

„Jezdíme od zastávky k zastávce, maximálně dvě minuty posedíme a zase do práce,“ pokračoval předák s tím, že když se člověk hýbe, zima mu příliš není. Nejhorší prý ale je, když se zvedá mrazivý vítr. A ten v posledních dnech foukal nemilosrdně i ve ve Frýdku-Místku.

Pořádné oblečení je základ

„Náročné to každopádně je, musíme se hodně obléct, abychom to vydrželi,“ popsal Jiří Causidis, který s kolegy vyfasoval zateplené oblečení, zimní boty, čepici a rukavice. Bez nich nikdo z party v osmistupňovém mrazu z auta nevystoupil.

„Je to špatné, nohy mrznou, ruce mrznou, všechno mrzne,“ postěžoval si druhý člen party. „Není to příjemné. Ale člověk pracovat musí,“ přidal se třetí. „Zima je, robotou se člověk ale zahřeje,“ potvrdil čtvrtý a pátý uzavřel: „Zrobit se to musí.“ Na omarodění to podle chlapů ale nebude, nikde nepostávají, činí se.