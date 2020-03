Frýdek-Místek od pondělí posílil městskou hromadnou dopravu, kterou minulý týden omezil.

Autobusy ve Frýdku-Místku. | Foto: Ilustrační snímek

Město vyšlo vstříc požadavkům lidí, kteří by kvůli omezenému provozu přišli zejména o ranní spoje do práce. Nové nařízení platí pro pracovní dny. „Obraceli se na nás občané, že přechodem na sobotní jízdní řády přijdou o spoj do práce. Proto jsme doplnili jízdní řády o speciální spoje,“ uvedl primátor Michal Pobucký (ČSSD).