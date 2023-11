Originální, bytelnější a lépe zabezpečená. To jsou hlavní atributy nové pokladničky veřejné sbírky, která vzniká v dílnách Střední odborné školy Frýdek-Místek.

„Pokladnička je vyrobená dle požadavků z plechu. Studenti se na tom podíleli určitě nějakým vrtáním, střiháním. Snažili jsme se co nejvíce je do toho zapojit. Ne vše bylo možné, ale co nejvíce jsme je zapojili,“ uvedl mistr odborného výcviku Radek Sklář.

Jako předlohu přitom využívají návrh dvanáctileté žákyně Základní umělecké školy Moniky Bezecné, která byla porotou vybrána v rámci soutěže mezi městskými základními školami.

„Jsem moc vděčná za to, že jsme se mohli zúčastnit a za to, že Monika zvítězila v tom velkém počtu. Když jsme přemýšleli o tom, jakým způsobem vymyslet něco nového, zkusili jsme papírové skládačky, které řeší určitou plochu, z níž se vytváří nějaký prostorový tvar. Ale zároveň bylo nutné to spojit trošičku s určitým poetickým kouzlem, s takovou něžnou představou Vánoc,“ popsala Hana Černohorská z výtvarného oboru Základní umělecké školy Frýdek-Místek.

„Nakonec nám z toho vznikla jakási varianta japonských origami skládaček, které jsou velice křehké. A přitom obsahují mnoho krásných prvků. Zimní motiv vločky doplněný těmi krystaly, které jsou dole v podstavě,“ doplnila Hana Černohorská.