V sobotu 8. srpna se stane jedním z etapových měst závodu. Obyvatelé Frýdku-Místku a okolí se tak již popáté mohou těšit na profesionální peloton, letos dokonce s příslibem konkurence takové kvality, která ještě v České republice nezávodila.

Czech Tour 2020 se uskuteční od 6. do 9. srpna. Odstartuje v Uničově a skončí ve Šternberku. Frýdek-Místek bude cílem třetí ze čtyř etap, a to etapy z Olomouce do Frýdku-Místku dlouhé zhruba 210 kilometrů.

„Cyklistická základna ve městě je široká, lidé jezdí na kole čím dál více, takže se určitě rádi podívají, jak to sviští profíkům a vytvoří jim podél trati pravou závodní atmosféru,“ říká náměstek primátora pro sport Pavel Machala s tím, že v cíli na frýdeckém Zámeckém náměstí nebude oproti minulosti žádný doprovodný program, a to vzhledem k opatřením souvisejícím s koronavirem.

„Nicméně na startu se objeví opravdová světová špička a nabídne divákům nezapomenutelné zážitky. Z World Tour týmů se fandové cyklistiky mohou těšit na Bahrain McLaren, Sunweb, Jumbo Visma, Bora Hansgrohe a Michelton Scott,“ říká promotér závodu z TTV Sport Group Jaroslav Vašíček, který pro jezdce připravil náročnou trať se šestnácti vrchařskými prémiemi.

„Do Frýdku-Místku se peloton závodníků přižene v sobotu 8. srpna kolem 16. hodiny, a to od Starého Města. Přes Slezskou, T. G. Masaryka a Radniční bude pokračovat na Zámecké náměstí ve Frýdku. Z něj se závodníci vydají dále na okruh vedený ulicemi Zámecká – Revoluční – Míru – Sokolská – Dlouhá – K Sedlištím až do Sedlišť a následně přes ulici Bruzovskou a Radniční zpět na frýdecké náměstí. Absolvovat budou dva tyto okruhy,“ přiblížil trasu závodu na území města náměstek pro dopravu Karel Deutscher.

Finish závodu organizátoři předpokládají v čase mezi 16:35 až 17:10 hodin.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ

V trase závodu budou nutná dopravní omezení.

Plovoucí uzavírky - Staroměstská, Slezská a T. G. Masaryka se uzavřou zhruba půl hodiny před příjezdem pelotonu a po jeho projetí budou opět plně průjezdné. Předpokládá se, že uzavírka těchto ulic bude od 15:30 hodin do 16:40 hodin, čas se může změnit v návaznosti na rychlost pelotonu, který k nám pojede z Olomouce.

Zákaz vjezdu:

Od 8:30 hodin do 19:00 - Zámecké náměstí ve Frýdku, ulice Zámecká a část ulice Radniční od křižovatky s ulicí Farní směrem k Zámeckému náměstí.

Od 16 hodin do 17:10 - ulice Hasičská, Na Blatnici a Těšínská (v blízkosti frýdeckého náměstí). Čas se může změnit v návaznosti na rychlost pelotonu.

Uzavírka na trase okruhu

Od 16:00 do 17:10 hodin (čas se může změnit v návaznosti na rychlost pelotonu).

Zámecká – Revoluční – Míru – Sokolská – Dlouhá – K Sedlištím až do Sedlišť a následně přes ulici Bruzovskou – Radniční na Zámecké náměstí.